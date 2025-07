Marciano Vink valt iets op bij PSV: ‘Hij is nog niet zichzelf’

Marciano Vink is tot nu toe te spreken over de voorbereiding van PSV. De Eindhovenaren maakten afgelopen zaterdag, tegen Athletic Bilbao (2-1 winst), indruk. Alleen op heeft de ESPN-analist kritiek, zo blijkt uit de nieuwste aflevering van Voetbalpraat.

“Ik vond alleen Dest op sommige momenten nog een beetje weifelend”, begint de analist. Milan van Dongen reageert direct. “Hij was ook een beetje geblesseerd in de voorbereiding”, zegt de presentator, die doelt op de (lichte) blessure die de Amerikaan opliep tijdens de oefenwedstrijd tegen Elversberg (3-1 winst).

Dest liet zich destijds in de eerste helft wisselen nadat hij er in minuut twintig bij ging zitten. De linksback greep naar zijn bovenbeen/lies. Afgelopen zaterdag keerde de oud-Ajacied echter weer terug in de opstelling, bij het oefenduel met Athletic Bilbao.

Vink raakte niet bepaald overtuigd van de verdediger. “Ik vond dat hij niet zichzelf was. Hij werd een aantal keer van de bal gezet, en zijn acties waren ook niet echt lekker. Maar goed, PSV doet het verder top”, is de analist stellig.