Advies voor Peter Bosz bij keepersdilemma: 'Het zondebokje is gauw gevonden'

Aad de Mos denkt dat voorlopig de eerste doelman gaat worden bij PSV. De van Sparta Rotterdam overgekomen keeper zou dan de voorkeur krijgen boven Matej Kovar. Als het aan de oud-trainer ligt, dan moet Olij sowieso keepen in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.

Bij PSV is deze transferzomer een heuse metamorfose gaande onder de lat. Walter Benítez trok na drie seizoenen in Eindhoven de deur achter zich dicht in het Philips Stadion en vertrok transfervrij naar Crystal Palace. Joël Drommel vertrok ook en is verhuurd aan Sparta. Vroegtijdig in de transferwindow maakte Olij de omgekeerde stap, terwijl Kovar wordt gehuurd van Bayer Leverkusen.

Artikel gaat verder onder video

Beide doelmannen kregen deze voorbereiding de kans van Peter Bosz onder de lat bij PSV. De Mos en PSV-watcher Rik Elfrink bespreken de keeperskwestie en nemen het tweetal onder de loep. "Kovar had een zeperd tegen Athletic Club.", steekt De Mos van wal voor de camera van het Eindhovens Dagblad. "Hij maakte geen sterke indruk, maar er zijn diverse keepers voor hem die hetzelfde hebben meegemaakt."

Elfrink benoemt dat Kovar ook goede dingen liet zien in de voorbereiding, zoals in het meevoetballen. Alleen bij de tegengoal van Athletic Club zag hij er niet goed uit. "Het vervelende voor keepers blijft natuurlijk altijd dat ze worden beoordeeld op een paar momenten tijdens een wedstrijd", beseft hij. "Het zondebokje is gauw gevonden bij een topclub", haakt De Mos daarop in.

Het foutje in de oefenwedstrijd tegen Athletic Club gaat Kovar echter wel de kop kosten, zo verwacht De Mos. "Ik denk dat Olij tegen FC Eindhoven aanstaande woensdag zijn kans krijgt. Ik denk dat hij ook tegen Go Ahead Eagles de voorkeur krijgt. Hij spreekt de taal en kan de verdediging goed coachen. Hij heeft een goede trap en heeft bij Sparta laten zien dat hij potentie heeft. Het is een complete keeper."

"Laat Kovar eerst maar een beetje wennen. Met de taal, met de coaching, met de manier van spelen. Ik moet ook zeggen: het kan geen toeval zijn dat Leverkusen Flekken heeft gehaald. Dus daar moet iets aan de hand zijn, maar laten we voorzichtig zijn. We moeten geduldig blijven over de aankopen van PSV", benadrukt De Mos, die wel hoopt dat er een concurrentiestrijd blijft tussen Olij en Kovar.