Bosz dubt over doelmannen: ‘Hij staat een klein streepje achter’

Peter Bosz heeft nog geen beslissing genomen over wie de eerste doelman wordt bij PSV. Volgens het Eindhovens Dagblad lijkt nu licht favoriet te zijn, nadat geen sterke wedstrijd speelde tegen Athletic Bilbao.

PSV moest deze zomer op zoek naar een nieuwe eerste doelman, aangezien Walter Benítez zijn aflopende contract niet wilde verlengen. Aan het begin van de transferperiode werd Olij opgepikt bij Sparta Rotterdam, terwijl Kovár onlangs overkwam van Bayer Leverkusen. Joël Drommel stapte vervolgens over naar Sparta Rotterdam. Met twee nieuwe doelmannen staat Bosz voor een lastige keuze, die hij nog niet heeft gemaakt.

Volgens het ED is Olij op dit moment licht favoriet voor de rol van eerste keeper, mede door het optreden van Kovár tegen Bilbao. “Kovár staat op dit moment een klein streepje achter, zo lijkt het”, schrijft de krant, waarbij zijn optreden als ‘niet overtuigend’ wordt omschreven. “Maar die auditie was natuurlijk veel te kort om hem volledig te kunnen beoordelen. Als het muziekprogramma Idols een test voor keepers was geweest, was Kovár niet door de selectie gekomen.”

De krant beaamt wel dat prestaties van doelmannen vaak afhangen van ‘gewenning, gevoel en afstemming’ en dat Kovár ‘wel erg weinig tijd heeft gehad in de afgelopen twee weken’. “De Tsjech liet dit weekend zien goed mee te kunnen voetballen, maar stond bij de enige tegengoal te lang aan de grond genageld”, klinkt het. “Bij hoge ballen leek hij ook wat kwetsbaar, terwijl Olij op communicatief gebied wellicht ook nog een plusje geeft aan PSV.” Wel weet het regionale dagblad dat men bij PSV ‘overtuigd’ is dat Kovár ‘intrinsiek een uitstekende goalie is’.