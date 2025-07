Bosz deelt waarschuwing uit aan zomeraanwinst: 'Het zal echt beter moeten'

Peter Bosz heeft zijn bedenkingen bij de oefenwedstrijd van PSV tegen Athletic Club (2-1). De trainer van de winnende ploeg zag positieve punten, maar misschien wel evenzoveel dingen die beter moeten. Zo deelt hij een waarschuwing uit aan doelman Matej Kovar, deze zomer op huurbasis overgekomen van Bayer Leverkusen.

In een interview met streamingdienst PSV Play krijgt Bosz de vraag of hij zich heeft vermaakt. “Mwah”, luidt het zuinige antwoord. “Het was denk ik niet een hele spectaculaire wedstrijd. Maar goed, we zitten nog in de voorbereiding tegen natuurlijk ook een goede tegenstander. Dus om te zeggen dat er heel veel momenten naast de goals waren, dat viel wel mee, denk ik. Dus daarom ‘mwah’.”

Wat heeft Bosz gezien waar hij mee aan de slag kan? “Een heleboel. Een heleboel wat we al goed doen, maar ook een heleboel wat we nog beter moeten doen. Daarom zijn oefenwedstrijden er natuurlijk ook. Daar ga je een heleboel uithalen. Vanavond rustig de wedstrijd terugkijken en dat maandag met de jongens bespreken”, kondigt hij alvast aan

Bosz wordt daarna gevraagd om de belangrijke positieve en negatieve punten te benoemen. “Om met dat laatste te beginnen, want dat is makkelijker: ik vond dat we matig waren in de tweede ballen pakken. Dat heeft ook te maken met de intelligentie bij Bilbao, want dat zijn goede spelers die voelen waar zo’n bal gaat vallen. Dan pakken zij heel veel tweede ballen op. Dat zal zeker beter moeten, daar moeten we aan werken.”

“Wat ik wel positief vind is, is dat je veel terugziet van hoe wij willen spelen, ondanks dat er best veel nieuwe jongens bij zijn gekomen. In het druk zetten, dat soort zaken. De manier waarop die jongens dat oppakken, dat is iets heel positiefs”, vindt hij. Bosz zag bij keeper Kovar goede en minder goede dingen. De nieuwe doelman zag er niet al te best uit bij het openingsdoelpunt. Een vaste eerste keeper heeft Bosz nog niet aangewezen, dus iedere fout kan kostbaar zijn.

“We hebben woensdag nog een wedstrijd, dan gaat Nick (Olij, red.) weer kiepen”, doelt Bosz op het oefenduel met FC Eindhoven. “We wisselen dat af. Aan het einde van de voorbereiding zal ik de keuze maken. Wat ik vandaag van Kovar heb gezien? Hetzelfde als wat ik bij alle andere spelers ook gezien heb. Een aantal hele goede dingen en ook een aantal dingen die echt beter zullen moeten.”