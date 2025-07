Oefenzege van PSV op Athletic Club komt met één grote smet

PSV heeft de oefenwedstrijd tegen Athletic Club omgezet in een overwinning. De ploeg van Peter Bosz won in het eigen Philips Stadion met 2-1 van de nummer vier van Spanje. Een mooie uitslag, maar een blessure van uitblinker betekende een smet op de wedstrijd.

PSV trad aan met een aantal wijzigingen ten opzichte van het oefenduel met VfB Stuttgart (4-4) van vorige week. Doelman Nick Olij maakte plaats voor Matej Kovar; achterin speelde Ryan Flamingo in plaats van Armando Obispo. Op het middenveld stond Joey Veerman op de plek van Guus Til en in de voorhoede maakten Ricardo Pepi en Couhaib Driouech plaats voor Alassane Pléa en Ruben van Bommel.

Na een kwartier zag de nieuwe keeper Kovar er niet goed uit bij de 0-1 van Athletic. Iñaki Williams zette vanaf een meter of twaalf het hoofd tegen een uitdraaiende vrije trap van Álex Berenguer, waarna de kopbal een prooi leek te zijn voor Kovar. De keeper wist zijn hand ook tegen de bal te zetten, maar het leer viel toch binnen.

Tien minuten later kwam PSV langszij dankzij Pléa. De Fransman zette de aanval zelf op vanaf de eigen helft. Hij poortte één speler met een passeerbeweging en speelde de bal vervolgens door de benen van een andere tegenstander, richting Ivan Perisic. Via enkele schijven kwam de bal terecht bij Ruben van Bommel, die in de zestien naar binnen kapte en uithaalde. Doelman Unai Simón kreeg geen controle over de bal en in de rebound schoot Pléa raak.

De tweede helft begon voor PSV met een domper. Bij een sprint leek de pijn in de rug te schieten bij Van Bommel, die zich moest laten vervangen door Driouech. Niet veel later maakten de Eindhovenaren de winnende goal. Een afstandsschot van Veerman werd van richting veranderd door Beñat Prados, waardoor Simón op het verkeerde been stond en de bal niet meer kon afstoppen.

Voor PSV was het de voorlaatste oefenwedstrijd. Woensdag wordt nog geoefend tegen FC Eindhoven en zondag staat de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles op het programma in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.