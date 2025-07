PSV-fans geloven hun ogen niet als ze Alassane Pléa in actie zien

Supporters van PSV zijn in hun nopjes met . De zomeraankoop maakt een uitstekende indruk in de oefenwedstrijd tegen Athletic Club van zaterdagavond. In de eerste helft nam Pléa de 1-1 voor zijn rekening.

Pléa zette de aanval zelf op, vanaf de eigen helft. Hij poortte één speler met een passeerbeweging en speelde de bal vervolgens door de benen van een andere tegenstander, richting Ivan Perisic. Via enkele schijven kwam de bal terecht bij Ruben van Bommel, die in de zestien naar binnen kapte en uithaalde. Doelman Unai Simón kreeg geen controle over de bal en in de rebound schoot Pléa raak.

Op X zijn de reacties van PSV-supporters en journalisten lovend. Fans concluderen massaal dat Pléa een goede aankoop lijkt, nadat hij vorige week zaterdag al een goede indruk achterliet in het besloten oefenduel met VfB Stuttgart (4-4). Ricardo Pepi moet alle zeilen bijzetten om in de basiself te komen, denken ze.

Journalist Rik Elfrink stelt dat Pléa ‘opnieuw overtuigt’, terwijl Pieter Zwart schrijft: “Alassane Pléa kan ballen. Zet een aanval op met twee panna's op rij en schiet zelf rebound binnen na schot van Ruben van Bommel.”

Bij streamingdienst PSV Play is Boudewijn Zenden, voormalig assistent-trainer van PSV, ook lyrisch. “De eerste panna was heerlijk en dan komt de panna-pass nog achteraan! Dat is natuurlijk leuk om te zien, maar alleen als het ook effectief is. PSV komt door aan de rechterkant en komt via-via uit bij Van Bommel. Zijn schot is dusdanig hard – en de keeper ziet ‘m niet aankomen – waarna Pléa nog bijna zijn derde panna geeft!”

Zenden plaatst kanttekening

Wel plaatst Zenden een kanttekening. Medespelers moeten Pléa anders bedienen, denkt hij. “Hij staat op de juiste plek, dat zeker. Wat ik wel nog zie, is dat ze elkaar nog moeten leren kennen. Er zitten nog wel vaak momenten tussen dat ze elkaar aankijken, van: ‘Wat wil je van elkaar?’ De automatismen mis ik nog een beetje, wat logisch is. Je moet ook elkaars kwaliteiten herkennen. Pléa werd een paar keer de diepte in gestuurd, maar hij staat tegen een jongen die sneller is. Dan moet je hem eigenlijk anders bedienen.”

Toch was volgens Zenden een andere zomeraankoop de grote smaakmaker van de eerste 45 minuten. "Van Bommel was toch wel de beste speler van de eerste helft."