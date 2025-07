PSV-aanwinst onder vuur bij kennismaking met fans, zelfs Rik Elfrink is kritisch

Geen beste kennismaking voor Matej Kovar met het PSV-publiek. In de eerste wedstrijd voor eigen publiek van de Tsjechische doelman tegen Athletic Club zag hij er niet goed uit bij de openingstreffer van Iñaki Williams.

PSV speelt zaterdag in het eigen Philips Stadion vriendschappelijk tegen Athletic Club. Kovar krijgt in het doel de kans om zich te tonen aan hoofdtrainer Peter Bosz en lijkt daarmee vooralsnog in de pikorde boven Nick Olij te staan, maar de huurling van Bayer Leverkusen leek er niet goed uit te zien na zestien minuten voetballen.

Iñaki Williams zette vanaf een meter of twaalf het hoofd tegen een uitdraaiende vrije trap van Álex Berenguer, waarna de kopbal een prooi leek te zijn voor Kovar. De keeper wist zijn hand ook tegen de bal te zetten, maar het leer viel toch binnen.

Zelfs de immer positieve en zelden kritische PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad is kritisch op Kovar na de openingstreffer van Iñaki Williams: “Iñaki Williams verrast keeper Kovar, die er niet heel overtuigend uitziet en wat laat reageert”, schrijft Elfrink op X.