PSV maakt rugnummers bekend: opvallende nummer 11

PSV heeft de rugnummers voor het nieuwe seizoen bekendgemaakt. Het nieuwe rugnummer van Ricardo Pepi (9) was al bekend, maar zaterdagochtend zijn ook de rest van de rugnummers van de huidige selectie onthuld. Opvallend is de nieuwe nummer 11.

Afgelopen seizoen speelde de naar RB Leipzig vertrokken Johan Bakayoko met rugnummer 11 achterop het PSV-shirt. Dit seizoen geldt dat voor Couhaib Driouech, die vorig jaar nog met nummer 21 speelde.

Artikel gaat verder onder video

Rugnummer elf wordt over het algemeen gedragen door spelers die vrijwel alles spelen, al gold dat afgelopen jaar niet voor Driouech. De buitenspeler speelde na zijn komst van Excelsior 21 duels, waarvan slechts één in de basis. Of Driouech aankomend seizoen meer minuten gaat maken, moet nog blijken.

Verder heeft Nick Olij rugnummer 1 gekregen. Dit betekent niet dat de van Sparta overgekomen doelman de eerste doelman van PSV wordt. Matej Kovar gaat nummer 32 dragen. Yarek Gasiorowski heeft rugnummer 3 op zijn shirt staan, terwijl Kiliann Sildillia en Alessane Pléa gaan spelen met nummer 25 en 14. Ruben van Bommel is de nieuwe nummer 7 van PSV.

Alle rugnummers van PSV:

Keepers: Olij 1, Kovar 32, Schiks 24

Verdedigers: Mauro 17, Obispo 4, Gasiorowski 3, Dest 8, Sildillia 25, Nagalo 39, Flamingo 6

Middenvelders: Til 20, Veerman 23, Schouten 22, Saibari 34, Land 28, Babadi 26

Aanvallers: Pepi 9, Bajraktarevic 19, Van Bommel 7, Driouech 11, Perisic 5, Pléa 14