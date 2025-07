ED verschaft duidelijkheid over situatie De Jong

gaat voorlopig niet naar Saudi-Arabië, meldt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad op X. De PSV-watcher spreekt van Saudische bronnen die de spits aan Al-Ettifaq linken, maar ontkracht deze geruchten.

Het contract van De Jong bij PSV liep aan het begin van deze maand af. In de periode daarvoor was steeds de vraag of de aanvoerder van de Eindhovenaren zou verlengen of niet. In eerste instantie wilde De Jong zich focussen op de titelstrijd, maar daarna ontstond steeds meer onduidelijkheid.

De Jong kwam niet opdagen bij de eerste training van de voorbereiding van PSV, maar traint inmiddels wel individueel op De Herdgang. Het is nog steeds de vraag of de oud-international bij PSV blijft. Mocht dat het geval zijn, dan zal hij wel de aanvoerdersband dragen, gaf trainer Peter Bosz onlangs aan.

Er wordt volop gespeculeerd over de toekomst van de 34-jarige De Jong. Zo zouden er in Saudi-Arabië bronnen zijn die hem naar Al-Ettifaq schrijven. Elfrink ontkracht dit en geeft aan dat bronnen rondom de speler die geruchten ‘radicaal tegenspreken’. Wel heeft de ervaren spits 'veel voorstellen' gehad, de afgelopen periode.

In Saudi-Arabië wordt gemeld dat Luuk de Jong naar Al-Ettifaq gaat en/of heel dicht bij een contract met deze club is. Bronnen rond de PSV-icoon spreken dat echter radicaal tegen. — Rik Elfrink (@RikElfrink) July 24, 2025 De Jong heeft de afgelopen periode veel voorstellen gehad van andere clubs dan PSV. Hij zou op dit moment nog altijd goed nadenken over zijn toekomst. In 2021 werd bijvoorbeeld FC Barcelona ook pas eind augustus serieus kon hij daar nog een mooie tijd beleven. Wordt vervolgd. — Rik Elfrink (@RikElfrink) July 24, 2025

