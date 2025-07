Dit zijn de duurste PSV’ers na de transfers van Tillman, Bakayoko en Lang

Bij PSV staat de selectie voor een transformatie deze zomer. Er werd al afscheid genomen van Walter Benítez en Olivier Boscagli, die beiden transfervrij vertrokken. en staan ook voor een vertrek uit Eindhoven, terwijl Malik Tillman al verkocht is, en met de transfers van dat trio vertrekken drie van de meest waardevolle spelers. Zij dragen na de laatste maandelijkse Estimated Transfer Value (ETV)-update van FootballTransfers het stokje over aan , en .

Deze zomer selecteert PSV volop door. Of Luuk de Jong komend seizoen weer in het shirt van de Eindhovense club te zien is, is onduidelijk. En eerder zwaaiden met Boscagli en Benítez al twee andere sterkhouders af in het Philips Stadion. Aan het vertrek van de Fransman en de Argentijn hield PSV geen transfersom over. Boscagli tekende transfervrij bij Brighton & Hove Albion, terwijl Benítez gratis neerstreek bij Crystal Palace.

Met Lang en Bakayoko vertrekken meest waardevolle spelers

Naast de vertrekken van Boscagli, Benítez en mogelijk De Jong werd er ook afscheid genomen van Tillman . Met de transfer van de Amerikaan vertrok direct de meest waardevolle speler uit de selectie van PSV, daar hij een ETV van 34,7 miljoen euro vertegenwoordigde. Iets minder dan de transfersom van 35 miljoen euro die Bayer Leverkusen neertelde. Daarnaast zijn ook Bakayoko en Lang dicht bij een vertrek uit het Philips Stadion.

Met de transfers van Bakayoko en Lang neemt PSV wederom afscheid van twee waardevolle spelers op basis van hun ETV. De twee aanvallers zijn op weg naar respectievelijk RB Leipzig en Napoli. Bakayoko vertegenwoordigt een transferwaarde van 28,2 miljoen euro, maar verkast voor aanzienlijk minder naar RB Leipzig. De waarde van Lang wordt geschat op 25 miljoen euro en dat is naar verluidt ook de vaste transfersom die Napoli betaalt.

Flamingo, Veerman en Saibari nemen het stokje over

Door de transfers van Bakayoko, Lang en Tillman staan er nieuwe spelers op die de meest waarde vertegenwoordigen. Op een gedeelde twee plaats staan Veerman en Flamingo , die beiden een ETV van 24,9 miljoen euro vertegenwoordigen. Met name de ontwikkeling van de centrale verdediger is imposant te noemen, daar hij vorig jaar voor een bedrag van negen miljoen euro werd overgenomen. De meest waardevolle speler na het vertrek van Bakayoko zal Saibari zijn met een ETV van 25,2 miljoen euro.

