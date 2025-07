Robert Maaskant linkt transfer Yarek Gasiorowski naar PSV aan Dean Huijsen

Robert Maaskant kan de naderende komst van naar PSV niet los zien van het succes van . Dat zegt de trainer in ruste, meest recentelijk werkzaam bij Helmond Sport en tegenwoordig veel te zien als analist bij ESPN, maandagavond in het televisieprogramma Voetbalpraat.

Maandag werd bekend dat PSV zich vrijwel zeker gaat versterken met Gasiorowski, een twintigjarige Spaanse centrumverdediger van 1 meter 92 lang met Poolse roots. Hij komt voor voor ongeveer tien miljoen euro over van Valencia. Maaskant ziet een tendens sinds de doorbraak van Huijsen, die deze zomer voor ruim 60 miljoen euro de overstap maakte van Bournemouth naar Real Madrid en meteen is uitgegroeid tot een gewaardeerde kracht bij de Koninklijke.

LEES OOK: Komst Gasiorowski zet streep door twee andere PSV-transfers

Artikel gaat verder onder video

“Wat ik erg opvallend vind, is dat heel veel clubs nu na het succes van Dean Huijsen heel snel naar grote, lange, slanke centrale verdedigers aan het kijken zijn. Ik vind dat de Dean Huijsen-factor. Het valt mij in een keer op”, stelt Maaskant wanneer de naderende komst van Gasiorowski naar PSV ter sprake komt.

“Deze speler is 1 meter 92: langer dan de gemiddelde voetballer. Het valt mij op dat men toch een beetje bevreesd is om de nieuwe Dean Huijsen mis te lopen. Uiteindelijk hebben te veel clubs hem laten lopen. Ze hebben hem niet de aandacht gegeven die hij had verdiend”, vervolgt de analist.

LEES OOK: Willie Overtoom heeft grote twijfels bij transferdoelwit PSV

Maaskant zag afgelopen weekend in de vriendschappelijke wedstrijd van PSV tegen het Belgische Royale Union Saint-Gilloise (1-0 overwinning) dat de Eindhovenaren verdedigend kwetsbaar zijn: “In die wedstrijd zag je wel dat PSV verdedigend wat nodig heeft. Ze wonnen die wedstrijd, maar het had ook heel anders kunnen aflopen. Wat gaven die een kansen weg, zeg!”

➡️ Meer PSV nieuws

👉 Bosz verklapt wanneer Pepi zijn rentree voor PSV kan maken 🔗

👉 PSV spot naast Van Bommel en Smit nóg een AZ-speler als versterking 🔗

👉 Talent (20) vertrekt naar buitenland: 'PSV was te langzaam'🔗

👉 PSV richt vizier op spits met één interland voor Frankrijk 🔗

👉 ‘Volgende CL-ploeg spreekt met Bakayoko over transfer’ 🔗