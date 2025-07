Komst Gasiorowski zet streep door twee andere PSV-transfers

PSV gaat zich spoedig versterken met . Daardoor is de komst van van de baan, zo weten het Eindhovens Dagblad en De Telegraaf. Volgens laatstgenoemde krant is ook de interesse in niet meer aan de orde. Marvin Young moet wel nog steeds naar Eindhoven komen.

Maandagmiddag kwam naar buiten dat PSV en Valencia akkoord zijn over de transfer van Gasiorowski. Daarmee troeven de Eindhovenaren het eveneens geïnteresseerde Feyenoord af. De Spaanse verdediger met Poolse roots was echter niet de enige verdediger die in beeld was bij PSV. Ook Mendy (Real Betis), Itakura (Borussia Mönchengladbach) en Young (Sparta Rotterdam) werden al genoemd om de defensie van de landskampioen te versterken.

LEES OOK: Willie Overtoom heeft grote twijfels bij transferdoelwit PSV

Artikel gaat verder onder video

Met de aanstaande komst van Gasiorowski gaat er in ieder geval een streep door de transfer van Mendy, weten het ED en De Telegraaf. De Senegalees leek eind mei al hard op weg naar PSV, maar hij kan in Nederland vooralsnog geen werkvergunning krijgen. Daardoor heeft PSV besloten door te schakelen en is de keuze uiteindelijk gevallen op Gasiorowski, een andere linkspoot.

LEES OOK: ‘Volgende CL-ploeg spreekt met Bakayoko over transfer’

PSV had afgelopen tijd ook weer interesse in Itakura om de verdediging te versterken, maar de interesse in de Japanner is volgens De Telegraaf nu ook van de baan. Young moet echter nog wel naar Eindhoven komen. Sparta verlangt echter een bedrag van zeven miljoen euro voor de verdediger, waar PSV vooralsnog niet aan wil voldoen.

➡️ Meer PSV nieuws

👉 Bosz verklapt wanneer Pepi zijn rentree voor PSV kan maken 🔗

👉 PSV spot naast Van Bommel en Smit nóg een AZ-speler als versterking 🔗

👉 Talent (20) vertrekt naar buitenland: 'PSV was te langzaam'🔗

👉 PSV richt vizier op spits met één interland voor Frankrijk 🔗

👉 ‘Volgende CL-ploeg spreekt met Bakayoko over transfer’ 🔗