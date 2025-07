Willie Overtoom heeft grote twijfels bij transferdoelwit PSV

Willie Overtoom heeft zijn twijfels bij . De aanvaller van AZ staat in de belangstelling van PSV, maar de oud-voetballer vind hem 'heel erg beperkt in de kleine ruimte'. De genoemde transfersom van vijftien miljoen euro is in de ogen van Overtoom dan ook 'nogal wat'.

Van Bommel wordt bij PSV gezien als de mogelijke opvolger van Noa Lang. De excentrieke buitenspeler staat op het punt om de overstap te maken naar het Italiaanse Napoli. Afgelopen weekend was een overgang van de twintigjarige Van Bommel volgens ingewijden 'niet ver weg'. Wel zal PSV diep in de buidel moeten tasten voor de international van Jong Oranje. Twee weken werd namelijk bekend dat een bod van vijftien miljoen euro van Bologna op Van Bommel is afgewezen door AZ.

Overtoom schrikt in ieder geval van het bedrag dat Van Bommel minstens moet opleveren. "Vijftien miljoen voor Van Bommel, ik vind het nogal wat", reageert hij op X. "Hij is een talent, maar technisch toch wel vrij beperkt. Ik vind hem voor een buitenspeler heel erg beperkt in de kleine ruimte. Hij heeft gevoel voor diepte, is snel en kan prima afwerken. De manier waarop PSV nu speelt onder Bosz past in mijn ogen niet echt bij hem. Ben ik de enige die er zo over denkt?"

Iemand op X reageert vervolgens door te stellen dat Van Bommel snel en sterk is en bovendien een goed schot heeft, iets wat Overtoom beaamt. Toch plaatst hij een kanttekening. "Normaal gesproken zie je dat buitenspelers met zijn kwaliteiten backs worden. Ik blijf toch terug komen op dat technische aspect. Nu wanneer hij naar binnen kwam had hij alle ruimte, straks zakt iedereen in en moet hij wel iets verrassends hebben", aldus de voormalig middenvelder van onder meer AZ en Heracles Almelo.

Daarmee eindigde de discussie nog niet. Want diezelfde X-gebruiker stelt dat PSV met Van Bommel in de grotere wedstrijden 'een extra wapen in de omschakeling' heeft. "Veerman stuurt hem wel weg! Met Perisic aan de andere kant mis je al wat snelheid", klinkt het. "Daar hèb je zeker een heel goed punt, zo heb ik niet eens gedacht!", reageert Overtoom.

