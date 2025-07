Ultimatum PSV voor De Jong bekend

heeft nog altijd geen beslissing genomen over het verlengen van zijn contract bij PSV. Inmiddels heeft de landskampioen hem een ultimatum opgelegd, maar dit is volgens het Eindhovens Dagblad niet gebonden aan een bepaalde datum.

De toekomst van De Jong is de afgelopen maanden het onderwerp van gesprek in Eindhoven en omstreken. De spits liep deze zomer uit zijn contract bij de landskampioen. Hoewel hij nu officieel transfervrij is, zou hij nog altijd nadenken over het tekenen van een nieuwe verbintenis. Ook PSV wil graag met het clubicoon verder, maar wil inmiddels ook graag weten waar het aan toe is voor het komende seizoen.

“Wij weten wanneer we willen doorschakelen of nog met hem verder willen gaan”, liet Peter Bosz zich tijdens de eerste trainingsweek van de voorbereiding optekenen. Daarmee leek de oefenmeester te verwijzen naar een ultimatum voor De Jong. Daarover ontstond veel speculatie, aangezien deze datum nooit ver weg kon zijn gezien het naderende trainingskamp.

Volgens het ED is er inderdaad sprake van een ultimatum voor De Jong, maar is dit niet gebonden aan een specifieke datum. In plaats daarvan hangt dit af van de handelingen van PSV op de transfermarkt. De krant stelt namelijk dat de spits mag wachten met het nemen van een beslissing totdat de Eindhovenaren een vervanger voor hem in huis hebben. PSV is momenteel in de markt voor een tweede spits, maar kan tot er getekend is nog afzien van een transfer als De Jong besluit toch te blijven.

