Maurice Steijn komt met opvallende reactie op blunders Joël Drommel

Maurice Steijn trekt het boetekleed aan na het horrordebuut van . De van PSV gehuurde doelman ging tijdens zijn officieuze debuut tweemaal opzichtig in de fout, maar wordt tegenover ESPN verdedigd door zijn nieuwe trainer.

Drommel wordt komend seizoen door PSV verhuurd aan Sparta Rotterdam. De keeper maakte vrijdagavond, in de oefenwedstrijd tegen De Graafschap, zijn officieuze debuut, maar zag er bij twee tegendoelpunten niet fraai uit. Bij ESPN wordt de voormalig goalie van FC Twente geconfronteerd met zijn optreden.

“Twee ketsers: heel makkelijk gezegd. De eerste wil ik voetballend oplossen en de derde gaat onder m’n hand door, en ze liggen allebei erin”, reageert Drommel kort. “Ik krijg het volste vertrouwen van de trainer. Ik ben gekomen om minuten te maken. Dat het nu zo loopt is nou eenmaal even zo, maar dat ga ik snel vergeten. Het is een oefenwedstrijd en ik heb gister voor het eerst met de jongens getraind. Hard gezegd: het is even zuur, maar nu gaan we weer door”, vervolgt hij.

Trainer Steijn trekt het boetekleed aan na de fouten van Drommel. “Eigenlijk is het mijn verantwoording, want hij had ook nog niet met de groep getraind. Hij is pas gister aangesloten en wilde zelf heel graag keepen. Achteraf had ik misschien beter kunnen zeggen: wacht even een weekje. Dan ken je iedereen. Deze neem ik op mijn conto”, zegt de oefenmeester.

