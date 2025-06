'Dortmund mengt zich in strijd om Eredivisiespeler na toptransfer Bynoe-Gittens'

is in beeld bij Borussia Dortmund, waar de Belgische aanvaller van PSV geldt als mogelijke vervanger voor de naar Chelsea vertrekkende . Dat meldt het Duitse Ruhr Nachrichten althans.

De twintigjarige Gittens was afgelopen seizoen in 49 wedstrijden voor Dortmund goed voor twaalf doelpunten en vijf assists. Het levert de voormalig jeugdspeler van Chelsea, Reading en Manchester City een lucratieve terugkeer naar zijn vaderland op, zo werd eerder op de zaterdag duidelijk. Chelsea betaalt volgens verschillende media een bedrag van bijna vijftig miljoen euro om de jeugdinternational terug te halen naar Stamford Bridge.

In de zoektocht naar een vervanger voor Gittens is Dortmund uitgekomen bij Bakayoko, zo meldt Ruhr Nachrichten. De 22-jarige PSV'er werd in de zomer van 2024 ook al gelinkt aan BVB, maar omdat de Eindhovenaren destijds met een vraagprijs van naar verluidt 50 miljoen euro té hoog in de boom zaten, kwam het uiteindelijk niet van een overstap. Afgelopen winter meldde de Belgische transferjournalist Sacha Tavolieri dat Dortmund Bakayoko 'nog altijd nauwlettend in de gaten houdt'.

Bakayoko lijkt PSV deze zomer sowieso te gaan verlaten. De Belgisch international beschikt immers over een contract dat in de zomer van 2026 afloopt, waardoor de Eindhovenaren hem nu van de hand moeten doen om te voorkomen dat hij straks gratis de deur uitloopt. Behalve Dortmund zouden ook Olympique Marseille, Bayer Leverkusen, Fenerbahçe, Bournemouth en meest recentelijk Newcastle United in de markt zijn voor Bakayoko.

