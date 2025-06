Toptransfer voor Jamie Bynoe-Gittens, die voor 48,5 miljoen terugkeert op het oude nest

keert terug bij Chelsea. De Londense club betaalt maximaal 48,5 miljoen euro om de twintigjarige vleugelaanvaller los te weken bij Borussia Dortmund.

De transfer van Bynoe-Gittens naar Chelsea zat al enige tijd in de pijplijn, maar nu zijn the Blues het ook met Borussia Dortmund eens geworden over een transfersom, meldt journalist Fabrizio Romano. De doorgaans goed ingevoerde transferspecialist verzekert zaterdagavond dat beide clubs elkaar hebben gevonden in een transfersom van maximaal 48,5 miljoen euro.

Volgens Romano deelt Chelsea een langdurig contract uit aan Bynoe-Gittens, die tot medio 2032 zal tekenen op Stamford Bridge. De vleugelspeler, die op beide flanken uit de voeten kan, wordt vanavond medisch gekeurd door Chelsea.

Bynoe-Gittens keert daarmee terug op het oude nest. De Engelsman speelde in het verleden kortstondig in de jeugdopleiding van Chelsea, alvorens hij via Reading bij Manchester City belandde. Borussia Dortmund pikte Bynoe-Gittens in 2020 transfervrij op bij the Citizens en slaat nu dus een fraaie financiële klapper, met een transfersom die middels bonussen kan oplopen tot een bedrag van maximaal 48,5 miljoen euro.

Bynoe-Gittens maakte in april 2022 zijn Bunesliga-debuut voor Borussia Dortmund en kwam uiteindelijk in alle competities tot 107 officiële wedstrijden voor de Duitse club. Daarin noteerde hij 17 doelpunten en 14 assists. Het afgelopen seizoen was hij in 32 competitieduels goed voor 8 doelpunten en 4 assists.

