PSV troeft Italiaanse topclub af: 'befaamde goalgetter' gaat tekenen in Eindhoven

PSV staat op het punt om 'een mooie slag te slaan', zo meldt clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad op X. De talentvolle spits Sami Bouhoudane gaat zijn aflopende contract namelijk verlengen, ondanks interesse van een Italiaanse topclub.

Bouhoudane (17) speelt al sinds 2018 in de jeugdopleiding van PSV. Afgelopen seizoen kwam hij uit voor de Onder 17 én de Onder 19. Voor dat laatste team was hij in veertien wedstrijden vier keer trefzeker. Bovendien mocht Bouhoudane in februari, nog geen maand na zijn zeventiende verjaardag, zijn profdebuut maken namens Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie. De spits kwam destijds een halfuur voor tijd in het veld in een met 1-4 verloren thuisduel tegen SC Cambuur.

Het contract van Bouhoudane loopt deze zomer af, waardoor het talent transfervrij bij een nieuwe club zou kunnen tekenen. PSV is er echter in geslaagd de jongeling te overtuigen van een langer verblijf, zo meldt Elfrink. "PSV gaat in de jeugdopleiding een mooie slag slaan en is heel dicht bij contractverlenging met de talentvolle spits Sami Bouhoudane, vanaf zijn jonge jeugd al befaamd als goalgetter. Een Italiaanse topclub vist normaal gesproken achter het net", schrijft de clubwatcher op X.

PSV gaat in de jeugdopleiding een mooie slag slaan en is heel dicht bij contractverlenging met de talentvolle spits Sami Bouhoudane (17), vanaf zijn jonge jeugd al een befaamd goalgetter. Een Italiaanse topclub vist normaal gesproken achter het net. Zo meer. — Rik Elfrink (@RikElfrink) June 27, 2025

