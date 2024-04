Borussia Dortmund zoekt contact: PSV verlangt minstens 50 miljoen euro

Het goede seizoen van is in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. De Belgische rechtsbuiten van PSV kan naar veel verschillende clubs, waaronder Borussia Dortmund, zo meldt het Eindhovens Dagblad.

Bakayoko speelt sinds 2019 bij PSV en groeide in relatief korte tijd uit tot belangrijke kracht in Eindhoven. Dit seizoen speelde hij tot dusver 43 wedstrijden voor de club, waarin hij elf keer scoorde en veertien assists leverde. De buitenspeler is slechts twintig jaar en kan zichzelf dus nog flink verbeteren. Zijn prestaties voor PSV zijn ondertussen ook opgepikt door buitenlandse clubs, waarvan er meerdere zich hebben gemeld.

Artikel gaat verder onder video

Zo is bijvoorbeeld Borussia Dortmund serieus: de Duitse Champions League-kwartfinalist heeft al contact gezocht met PSV of de entourage van Bakayoko. Bij Dortmund is Donyell Malen een van de smaakmakers. Hij etaleerde eerder zijn kwaliteiten in Eindhoven. Volgens het Eindhovens Dagblad wil de koploper van de Eredivisie 50 miljoen euro voor Bakayoko ontvangen.

De 20-jarige buitenspeler heeft nog een contract in Eindhoven tot de zomer van 2026, waardoor PSV niet de hoofdprijs kan vragen. Mocht Bakayoko inderdaad rond de 50 miljoen euro opleveren, zou hij de duurste verkoop voor PSV kunnen worden; die eer heeft nu Cody Gakpo, die exact 50 miljoen opleverde. Malen vertrok enkele seizoenen geleden voor 30 miljoen naar Duitsland.

Het toptalent kan echter niet alleen naar Dortmund, ook Premier League-clubs staan naar verluidt voor hem in de rij. Het aantal clubs dat zich bij PSV gemeld heeft zou groot zijn. Bovendien moet Dortmund eerst nog maar Champions League-voetbal af zien te dwingen volgend seizoen. Als dat gebeurt, is de Duitse club mogelijk een aantrekkelijke volgende club voor Bakayoko.