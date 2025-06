Dortmund-wissels zorgen voor bizarre beelden op WK voor clubs

De wisselspelers van Borussia Dortmund hebben zaterdagavond voor bizarre beelden gezorgd op het WK voor clubs. Vanwege de hitte bleven ze tijdens de eerste helft van de wedstrijd tegen Mamelodi Sundowns achter in de kleedkamer.

Borussia Dortmund nam het zaterdagavond op het WK voor clubs op tegen Mamelodi Sundowns. Het duel werd gespeeld in het TQL Stadium in Cincinnati, Ohio. De temperatuur in de staat in het oosten van de Verenigde Staten was flink hoog, waardoor het in de zon niet uit te houden was.

Daarom heeft de technische staf van Dortmund besloten de wissels de eerste helft in de kleedkamer te laten kijken. In de rust van de wedstrijd deelde de Duitse topclub op X een foto waarop te zien is hoe alle wissels in de kleedkamer op een klapstoeltje zitten en op een tv-scherm naar het duel aan het kijken waren.

Dortmund wist het duel met de Zuid-Afrikaanse tegenstander uiteindelijk met 3-4 te winnen. Mamelodi Sundowns kwam na tien minuten op voorsprong via Lucas Ribeiro, maar Felix Nmecha trok de stand vijf minuten later weer gelijk. Doelpunten van Serhou Guirassy en Jobe Bellingham zorgden voor een 1-3 ruststand. Na een uur spelen werd het ook nog 1-4 na een eigen goal van Khuliso Mudau, maar via Iqraam Rayners en Lebo Mothiba kwamen de Zuid-Afrikanen nog wel terug in de wedstrijd.

Our subs watched the first half from inside the locker room to avoid the blazing sun at TQL Stadium – never seen that before, but in this heat, it absolutely makes sense. 🥵 #FIFACWC pic.twitter.com/5GYtMER1fQ — Borussia Dortmund (@BVB) June 21, 2025

