Messi (38) bezorgt Miami verrassende overwinning met magistrale vrije trap

heeft zijn klasse andermaal bewezen in de wedstrijd tegen FC Porto op het wereldkampioenschap voor clubteams. De Argentijn heeft een heerlijke vrije trap binnengeknald en zo zijn team de overwinning bezorgd.

FC Porto was voorafgaand aan de wedstrijd de grote favoriet en in minuut negen kwam de nummer drie van Portugal dan ook op voorsprong via Samu Aghehowa. Porto bleef de overhand hebben, maar verzuimde een tweede maal te scoren.

De tegenstanders uit Miami deden dat wel, in de 47ste minuut. De Venezolaanse Telasco Segovia maakte de 1-1. Zo'n vijf minuten later kreeg Inter Miami een vrije trap, vanaf een meter of twintig. De achtvoudig Ballon d'Or-winnaar Messi schoot hem op magistrale wijze de winnende binnen in de rechterkruising. Messi werd uitgeroepen tot 'man of the match'.

Dankzij de overwinning is de achtste finale van het WK erg dichtbij voor Miami, dat op vier punten staat. Een gelijkspel tegen Palmeiras (eveneens vier punten) is genoeg. In dat geval zijn FC Porto en Al Ahly uit Egypte (allebei één punt) uitgeschakeld.

