'Turkse grootmacht richt pijlen op Neymar, die aast op Europese terugkeer'

wordt in de gaten gehouden door Fenerbache, zo meldt de Turkse sportkrant Fanatik. De Braziliaanse superster keerde dit seizoen terug bij zijn jeugdliefde Santos om zo in vorm te raken en weer naar Europa te verkassen. Fenerbache zou hem die kans willen bieden.

Na een dramatische periode bij Al-Hilal – waarvoor hij slechts zeven wedstrijden speelde in anderhalf jaar – keerde Neymar afgelopen winter terug bij de club waar hij doorbrak in het betaald voetbal. De buitenspeler tekende voor een halfjaar bij Santos, waar hij weer fit wilde worden voor een terugkeer naar Europa.

In zijn tweede periode bij Santos kwam Neymar wederom niet erg uit de verf. Hij speelde weliswaar zeven wedstrijden in het staatskampioenschap van Sao Paulo, waarin hij drie keer scoorde en drie assists gaf, maar in de Braziliaanse competitie en beker kwam hij tot geen enkel doelpunt en geen enkele assist. Bovendien speelde de voormalige PSG-vedette in die competities slechts vijf wedstrijden, dankzij blessures en een schorsing voor een oliedomme overtreding, waardoor hij ook de laatste wedstrijd van het seizoen miste.

Neymar, wiens contract deze maand afloopt, zal na de zomer willen terugkeren in Europa, om zich te blijven laten zien aan bondscoach Carlo Ancelotti, richting het WK van 2026. Volgens Fanatik durft Fenerbahce het wel aan met Neymar, die ‘wereldwijd furore zal maken en shirts zal verkopen’.

