Lewandowski hakt knoop door over interlandcarrière na vertrek bondscoach

Het stoppen van als international van de Poolse nationale ploeg zou nog wel eens van korte duur kunnen zijn. De Duitse krant BILD weet te melden dat de 36-jarige spits van FC Barcelona openstaat voor een terugkeer.

Afgelopen zondag kwam naar buiten dat Lewandowski voorlopig niet meer voor de nationale ploeg wilde spelen. Voor Nederland was dat goed nieuws, aangezien Polen wordt gezien als de beste tegenstander in groep G van de WK-kwalificatiecyclus. De spits had die beslissing genomen omdat Probierz hem de aanvoerdersband had afgenomen en deze aan Piotr Zielinski had gegeven. “Ik stop met spelen voor Polen zolang hij coach is”, legde de sterspeler uit.

Zonder Lewandowski leed Polen dinsdag een jammerlijke nederlaag op bezoek bij Finland, dat in Helsinki met 2-1 te sterk bleek. Het betekende direct het eerste puntverlies voor de Polen, die uit drie gespeelde duels nu zes punten hebben vergaard. Dat zijn er evenveel als Oranje uit de eerste twee wedstrijden bij elkaar speelde. In de eerste interlandbreak van het aankomende seizoen staat de wedstrijd Nederland - Polen op het programma. Op 4 september 2025 staan beide landen in De Kuip in Rotterdam tegenover elkaar.

Daags na de verloren interland tegen Finland heeft Cezary Kulesza, de voorzitter van de Poolse voetbalbond, een gesprek gehad met Probierz. "Ik heb zijn visie op de situatie met Robert aangehoord. Nu wil ik Robert spreken, want ik wil ook zijn kant van het verhaal horen”, legt de bondsvoorzitter, die daarmee achter de keuzeheer bleef staan, uit.

Ondanks dat de voorzitter een lijmpoging wilde tussen Lewandowski en Probierz, heeft laatstgenoemde besloten om de handdoek in de ring te werpen. "Ik ben tot de conclusie gekomen dat mijn vertrek als bondscoach de beste beslissing voor de ploeg zou zijn", motiveert Probierz zijn beslissing. "Het vervullen van deze functie betekende de vervulling van mijn professionele droom en de allergrootste eer", aldus de vertrokken bondscoach.

Vertrek Probierz opent deur voor Lewandowski

Met het vertrek van Probierz staat de deur wagenwijd open voor een terugkeer van Lewandowski bij de Poolse nationale ploeg. Volgens BILD is de ervaren spits daar ook zeer happig op. Dat betekent dat hij er op 4 september tegen het Nederlands elftal bij zou kunnen zijn. De FC Barcelona-spits is met 85 doelpunten nationaal topschutter aller tijden en wordt enkele dagen voor de ontmoeting met Oranje 37 jaar oud. Desondanks is de spits nog altijd van grote waarde voor Polen.

