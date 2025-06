Lewandowski haalt uit na rel bij Polen: 'Te bizar voor woorden'

vindt de acties van bondscoach Michael Probierz uiterst bizar. De Poolse trainer besloot zondag de aanvoerdersband af te pakken bij de spits van FC Barcelona, om die aan Piotr Zielinski te geven. De manier waarop Probierz dat vervolgens richting Lewa communiceerde, is niet in goede orde ontvangen. Lewandowski wil namelijk niet voor Polen uitkomen, zolang Probierz er trainer is.

"Ik werd door de bondscoach gebeld over zijn keuze met betrekking tot de aanvoerdersband", vertelt de spits tegen het Poolse WP SportoweFakty. "Ik was hier helemaal niet op voorbereid: hij belde me toen ik mijn kinderen in bed aan het stoppen was. Het gesprek duurde enkele minuten. Niet veel later zag ik al een aankondigingsbericht op de PZPN-website (Poolse voetbalbond). De communicatie hierover was te bizar voor woorden."

Lewandowski, die met 85 doelpunten in 158 wedstrijden voor zijn land al jarenlang een nationaal boegbeeld is, is compleet verbaasd door het gebrek aan respect. "Ik ben niet slechts voor een jaar of twee aanvoerder geweest. Nee, ik heb de band elf jaar gedragen en sinds mijn zeventiende speel ik voor het Poolse elftal. Bovendien staan we aan de vooravond van een hele belangrijke wedstrijd." Dinsdag speelt Polen uit tegen Finland, in de kwalificatiepoule van Oranje. In die groep staat Polen momenteel bovenaan.

"Dit had echt niet zo gedaan moeten worden", klaagt Lewandowski verder. "Mijn vertrouwen in de bondscoach heeft echt een knauw gekregen. Dit doet me veel pijn. Probierz heeft onze afspraken aan zijn laars gelapt. Als hij dit anders had aangepakt, had ik nu nog voor het Poolse elftal gespeeld."

