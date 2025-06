'Als Oranje in De Kuip speelt, heeft de KNVB maandenlang hoofdpijn'

Chris Woerts is zeer te spreken over het feit dat de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Malta in de Euroborg in Groningen werd afgewerkt. Waar Oranje normaal aantreedt in De Kuip in Rotterdam, De Johan Cruijff ArenA in Amsterdam of het Philips Stadion in Eindhoven, besloot de KNVB nu eens 'de provincie' in te gaan, tot goedkeuring van de sportmarketeer.

Het Nederlands elftal walste dinsdag in de laatste interland van het seizoen 2024/25 met grote cijfers over Malta heen: 8-0. Voor verschillende hoofdrolspelers had het duel in Groningen een nostalgisch tintje. Zo zette aanvoerder Virgil van Dijk, die op fraaie wijze de 3-0 binnenpegelde, zijn eerste stappen als profvoetballer in het shirt van FC Groningen. Datzelfde geldt voor bondscoach Ronald Koeman, zij het dat hij dat deed in het al lang en breed gesloopte Oosterpark, het vorige stadion van de Trots van het Noorden.

LEES OOK: Opmerkelijk gedrag van Oranje-fans in Groningen valt op

Artikel gaat verder onder video

Als het aan Woerts ligt, kiest de KNVB in de toekomst vaker voor de 'kleinere' stadions als Oranje het opneemt tegen minder aansprekende tegenstanders. "Nederland-Malta verkoop je in de Johan Cruijff Arena of De Kuip niet uit. Dan is bijvoorbeeld de Euroborg bij uitstek geschikt", stipt de sportmarketeer aan in gesprek met het Dagblad van het Noorden. Hoewel de Euroborg qua capaciteit nog niet de helft van het aantal fans kan ontvangen als De Kuip of de ArenA, heeft het stadion vooral ten opzichte van de thuishaven van Feyenoord een groot voordeel: "De hospitality in Groningen is van topkwaliteit", aldus Woerts.

'Dit moet een eye-opener zijn voor de KNVB'

Woerts werkte in het verleden als directeur marketing en later als commercieel directeur bij Feyenoord en weet precies wat er schort aan De Kuip. "Als het Nederlands elftal speelt in De Kuip, dan heeft de KNVB maandenlang hoofdpijn. Het stadion is ouder, er zijn minder faciliteiten, parkeren is kut. Groningen heeft veel te bieden voor de honderden genodigden en gasten. Dit moet een eye-opener zijn voor de KNVB", zegt hij dan ook. Ook voor Groningen, waar volgens de sportmarketeer 'een positieve vibe' hing, heeft het ontvangen van Oranje grote voordelen: "Het is gratis publiciteit. Daar kun je niet tegenop adverteren." Bovendien leverde de interland ook een prettige bijkomstigheid op voor de noordelijke Oranje-supporters: "Het is voor Groningers ook wel eens lekker dat ze niet drie uur in de wagen hoeven naar Rotterdam", besluit Woerts.

