Oranje haalt hard uit tegen Malta op feestavond Depay

Het Nederlands elftal heeft dinsdag ook de tweede wedstrijd in de kwalificatiecyclus voor het WK van 2026 gewonnen. De mannen van Ronald Koeman wonnen in Groningen overtuigend van Malta: 8-0. De avond stond in het teken van , die Robin van Persie evenaarde als topscorer aller tijden van Oranje. Ook wist Virgil van Dijk bij zijn terugkeer in de Euroborg te scoren.

Oranje begon vol overtuiging aan het duel in de Euroborg. Als na vier minuten kreeg Justin Kluivert een enorme kans, maar deze wist hij niet te benutten. Een minuut later kwam diezelfde Kluivert weer voor de keeper te staan, waarbij hij werd neergelegd: penalty. Na een lange VAR-check bleef de strafschop staan en mocht Depay aanleggen. Hij miste niet en tekende zo voor de 1-0 en zijn 49ste interlanddoelpunt. Daarmee had hij er nog eentje nodig om topscorer aller tijden Van Persie te evenaren.

Artikel gaat verder onder video

Die treffer volgde nog geen tien minuten later. Al de hele openingsfase werd de spits van Corinthians nadrukkelijk gezocht door zijn ploeggenoten en ook hier was dat weer het geval. Denzel Dumfries trok de bal hard terug naar de rand van de zestien, waar Depay klaarstond om uit te halen. Dat deed hij vol overtuiging en met zijn vijftigste treffer in Oranje verdubbelde hij de marge.

Daarmee was het nog niet gedaan in de eerste helft. Na twintig minuten was het namelijk Van Dijk die scoorde in het stadion waar alles voor hem begon in het betaald voetbal. Na een misser van Kluivert probeerde Malta uit te verdedigen, maar Van Dijk kroop goed voor zijn man. De bal kwam bij Frenkie de Jong terecht, die deze weer aan de aanvoerder gaf. De verdediger haalde van afstand hard uit en zag zijn schot in de onderhoek verdwijnen: 3-0. In het restant van de eerste helft vond Oranje het wel best, terwijl Malta niet bij machte was echt iets te creëren. Depay ging nog wel nadrukkelijk op zoek naar zijn derde, maar beet zich telkens stuk op de Maltese defensie.

In de tweede helft bleef Oranje het rustig proberen. Na ruim een uur spelen leverde dat een nieuwe treffer op. Depay kreeg de bal op het middenveld en stuurde Simons de diepte in. De aanvaller van RB Leipzig maakte een sliding om nog bij de bal te kunnen en gleed deze uit een moeilijke hoek binnen. Direct erna leek Depay naar de kant te moeten, toen Wout Weghorst klaarstond om in te vallen. Toch besloot Koeman de aanvaller de kans te geven Van Persie ook te passeren, want hij haalde Kluivert naar de kant. Bij de wissel klonk er gefluit vanaf de tribunes in Groningen, waar Weghorst met Ajax onlangs het kampioenschap uit handen gaf.

Na 72 minuten zat het er wel daadwerkelijk op voor Depay, die voor nu dus op vijftig treffers in Oranje blijft steken. Hij werd vervangen door Malen. Twee minuten later was het Malen die met zijn eerste balcontact voor de 5-0 zorgde. Micky van de Ven werd de diepte in gestuurd, waarna hij de bal goed teruglegde. Malen schoot de bal in een keer binnen.

Daarmee was het nog niet gedaan voor de aanvaller. Vier minuten later was hij met een briljante bal aangever. De voorzet van de buitenspeler was perfect, waardoor Noa Lang er alleen maar tegenaan hoefde te lopen voor de 6-0. Vervolgens was het weer de beurt aan Malen zelf, die twee minuten daarna zijn man goed uitkapte en in de korte hoek knap raak schoot: 7-0. In de blessuretijd was het Van de Ven die met zijn eerste treffer in Oranje voor het slotakkoord zorgde: 8-0.

Dat bleek uiteindelijk het laatste wapenfeit van de wedstrijd te zijn, waardoor Oranje bij de terugkeer in Groningen met ruime cijfers won. Daardoor staat Nederland na twee duels in groep G op zes punten. In september staan de volgende kwalificatiewedstrijden voor het WK op het programma. Op 4 september ontvangt Oranje Polen, terwijl er drie dagen later een bezoek aan Litouwen op de planning staat.