Lewandowski neemt rigoureuze beslissing, waar Oranje van profiteert

heeft een rigoreuze beslissing genomen, die Oranje allesbehalve slecht uitkomt. De spits van FC Barcelona heeft aangegeven niet meer voor Polen uit te willen komen, zolang Michael Probierz bondscoach is.

Polen is een van de tegenstanders van het Nederlands elftal in de WK-kwalificatiepoule, groep G. Daarin staat het land bovenaan, na twee overwinningen (Malta en Litouwen). In die duels heeft Lewandowski een doelpunt gemaakt. Nederland heeft in de poule nog maar één wedstrijd gespeeld, maar die werd ook gewonnen (Finland-uit, 0-2).

Artikel gaat verder onder video

Nu heeft Lewandowksi op Instagram aangegeven dat hij onder Probierz niet meer uit zal komen voor het Poolse elftal. De belangrijkste reden daarvoor is het afpakken van de aanvoerdersband, zegt de spits van FC Barcelona zelf. De Poolse voetbalbond liet namelijk zondag weten dat Probierz die eer vanaf nu aan Piotr Zielinski toevertrouwt.

LEES OOK: Reijnders ontvangt prachtig nieuws en mag bijna definitief juichen

"Gezien de omstandigheden en het verloren vertrouwen van de coach, heb ik besloten te stoppen met spelen voor het Poolse nationale team zolang hij coach is", schrijft Lewandowksi in een Instagram-verhaal. De 36-jarige spits hoopt nog wel in de toekomst voor zijn land uit te komen. "Ik hoop dat ik weer voor de beste fans ter wereld kan spelen en zie dit als een 'tot ziens.'"

➡️ Meer nieuws over Oranje

👉 Experiment van Koeman lijkt volledig te mislukken bij Oranje 🔗

👉 Algemeen Dagblad is genadeloos: 4,5 voor zwakke schakel Oranje tegen Finland 🔗

👉 Van der Vaart verwacht dat er historie wordt geschreven bij Nederland - Malta 🔗

👉 Reactie Koeman na merkwaardige actie Flekken zegt alles 🔗

👉 Frenkie de Jong openhartig: 'Dat doet zeker nog pijn' 🔗