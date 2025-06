Lewandowski-rel in Polen krijgt een staartje: 'Tot de conclusie gekomen dat dit het beste is'

Michal Probierz stapt alsnog op als bondscoach van Polen, de eerstvolgende tegenstander van Nederland in de kwalificatiereeks voor het WK van 2026. De 52-jarige oefenmeester trekt zijn conclusies na een hoogoplopende rel rond sterspeler .

Afgelopen zondag kwam naar buiten dat Lewandowski voorlopig niet meer voor de nationale ploeg wilde spelen. Voor Nederland was dat goed nieuws, aangezien Polen wordt gezien als de beste tegenstander in groep G van de WK-kwalificatiecyclus. De spits had die beslissing genomen omdat Probierz hem de aanvoerdersband had afgenomen en deze aan Piotr Zielinski had gegeven. “Ik stop met spelen voor Polen zolang hij coach is”, legde de sterspeler uit.

LEES OOK: Lewandowski haalt uit na rel bij Polen: 'Te bizar voor woorden'

Zonder Lewandowski leed Polen dinsdag een jammerlijke nederlaag op bezoek bij Finland, dat in Helsinki met 2-1 te sterk bleek. Het betekende direct het eerste puntverlies voor de Polen, die uit drie gespeelde duels nu zes punten hebben vergaard. Dat zijn er evenveel als Oranje uit de eerste twee wedstrijden bij elkaar speelde. In de eerste interlandbreak van het aankomende seizoen staat de wedstrijd Nederland - Polen op het programma. Op 4 september 2025 staan beide landen in De Kuip in Rotterdam tegenover elkaar.

Probierz gooit handddoek in de ring

De kans lijkt levensgroot aanwezig dat Lewandowski dan 'gewoon' weer van de partij is. Hoewel bondsvoorzitter Cezary Kulesza in eerste instantie nog achter Probierz bleef staan en aangaf open te staan voor een lijmpoging tussen de bondscoach en Lewandowski, heeft de trainer alsnog besloten de handdoek in de ring te werpen. "Ik ben tot de conclusie gekomen dat mijn vertrek als bondscoach de beste beslissing voor de ploeg zou zijn", motiveert Probierz zijn beslissing. "Het vervullen van deze functie betekende de vervulling van mijn professionele droom en de allergrootste eer", aldus de vertrokken bondscoach.

Probierz trad in september 2023 aan als bondscoach van Polen, dat hem doorschoof vanuit de Onder 21. Onder leiding van Probierz bereikte Polen via de play-offs het Europees Kampioenschap in Duitsland. Daarin kwam het Oost-Europese land terecht in een poule met Nederland, Oostenrijk en Frankrijk. Oranje versloeg Polen in de openingswedstrijd met 1-2. Ook Oostenrijk bleek vervolgens te sterk (1-3), waarna een gelijkspel in de afsluitende groepswedstrijd tegen Frankrijk (1-1) niet voldoende bleek om de poule te overleven.

Michał Probierz podał się do dymisji 🚨



🗣️ „Doszedłem do wniosku, że w obecnej sytuacji najlepszą decyzją dla dobra drużyny narodowej będzie moja rezygnacja ze stanowiska selekcjonera. Pełnienie tej funkcji było spełnieniem moich zawodowych marzeń i największym zaszczytem”. pic.twitter.com/2zM8oUGIa8 — Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) June 12, 2025

