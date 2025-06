Polen hakt knoop door over bondscoach na ruzie met Lewandowski

Michal Probierz mag voorlopig aanblijven als bondscoach van Polen, zo heeft de voetbalbond van het Oost-Europese land laten weten. De keuzeheer kwam afgelopen week negatief in het nieuws, nadat hij de aanvoerdersband van sterspeler had afgenomen. De spits besloot vervolgens niet meer voor Polen uit te willen komen.

Zondag kwam naar buiten dat Lewandowski voorlopig niet meer voor de nationale ploeg zal spelen. Voor Nederland is dat goed nieuws, aangezien Polen wordt gezien als de beste tegenstander in groep G van de WK-kwalificatiecyclus. De spits had die beslissing genomen omdat Probierz hem de aanvoerdersband had afgenomen en deze aan Piotr Zielinski had gegeven. “Ik stop met spelen voor Polen zolang hij coach is”, legde de sterspeler uit.

Cezary Kulesza, de voorzitter van de Poolse voetbalbond, heeft zich in gesprek met WP SportoweFakty uitgelaten over de rel binnen de nationale ploeg. “Op dit moment ben ik niet van plan om de bondscoach te vervangen”, neemt de bestuurder een zeer duidelijk standpunt in.

Kulesza wil gesprek met Lewandowski én Probierz

Kulesza geeft aan inmiddels wel met Probierz te hebben gesproken. “Ik heb zijn visie op de situatie met Robert aangehoord. Nu wil ik Robert spreken, want ik wil ook zijn kant van het verhaal horen”, legt de bondsvoorzitter uit. “Ik sta ook open voor een gesprek met zijn drieën, als Robert dat wil. We zijn volwassen mannen en kunnen over alles eerlijk praten.” Of Lewandowski hiervoor open staat, is niet duidelijk. De eerstvolgende interland van Polen staat op donderdag 4 september op het programma. In die WK-kwalificatiewedstrijd is Oranje de tegenstander in De Kuip.

