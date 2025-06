Koeman is blij dat Memphis de topscorerstitel nog moet delen met Van Persie

Ronald Koeman heeft dinsdagavond genoten van 'zijn' Oranje, dat Malta met 8-0 wegvaagde. Daarbij had een hoofdrol, die met zijn twee doelpunten nu het record van all-time topscorer in handen heeft, samen met Robin van Persie. Koeman was echter blij dat Memphis niet zijn derde maakte.

De spits van Corinthians had met een hattrick de topscorerstitel van het Nederlands elftal niet hoeven delen. Na de 2-0 stokte de productie van Memphis echter. Koeman bracht in de 62e minuut Wout Weghorst, maar liet de voormalig speler van PSV expres nog even staan. "Dat zei ik ook tegen hem: 'Je krijgt nog tien minuten achter de spits, dan kan ik dat ook zien'", zo stelt de bondscoach achteraf in gesprek met de NOS.

Dan zegt Koeman iets opvallends. "Mooi dat hij (Memphis, red.) de derde niet maakt. Nu blijft hij hongerig." De gedeeld topscorer van Oranje krijgt nu pas weer in september een kans om de naam van Van Persie definitief uit de boeken te schieten.

"Hij is heel belangrijk geweest. In de eerste periode speelde hij niet altijd bij zijn club, toen bij Olympique Lyon. Ik heb Memphis altijd een geweldige speler gevonden. Op momenten deed hij nog iets te moeilijke dingen bij balbezit, maar ik denk dat hij een geweldig compliment verdient, dat hij Van Persie nu heeft geëvenaard. Hij is fit, hij is hongerig: dat heb je nodig." Koeman geeft ook dat hij zeer tevreden is met het niveau waarop we Memphis nu zien, aan de bal, maar ook qua fitheid. Ook vindt de bondscoach dat het huidige Oranje beter voetbal speelt dan bijvoorbeeld een jaar (of twee) geleden.

