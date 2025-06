Kraay looft 'heerlijke Stille Willie' in Oranje en voorziet lastige keuze voor Koeman

Hans Kraay junior heeft dinsdagavond tijdens Nederland - Malta (8-0) genoten van het spel van , zo zegt de analist tijdens de nabeschouwing op ESPN. De routinier van Internazionale deed in zijn 74ste interland voor Oranje precies wat bondscoach Ronald Koeman van hem verwacht, zo schetst Kraay.

Tijdens de vorige interlandperiode in maart, toen Oranje het tweeluik met Spanje in de kwartfinale van de Nations League afwerkte, ontbrak De Vrij vanwege knieproblemen in de selectie. Koeman opteerde destijds voor een centrum bestaande uit Jan Paul van Hecke en aanvoerder Virgil van Dijk, dat een prima indruk maakte. Van Hecke mocht afgelopen zaterdag dan ook starten tegen Finland, maar speelde een ongelukkige eerste helft waarin hij bovendien ook nog eens geel kreeg. In de rust greep Koeman dan ook in en maakte de Brighton-verdediger plaats voor De Vrij.

LEES OOK: Speculatie over onvrede Depay richting Koeman

Artikel gaat verder onder video

Drie dagen later kreeg De Vrij in de Euroborg een basisplaats naast Van Dijk, ook omdat Koeman geen risico's wilde nemen met de spelers die geel kregen tegen Finland: Van Hecke en Tijjani Reijnders. Een tweede gele kaart levert immers een schorsing op voor de volgende WK-kwalificatiewedstrijd in september, waarin met Polen de op papier sterkste tegenstander in de poule wacht. De Vrij speelde vervolgens een prima pot tegen het arme Malta, dat op een forse nederlaag werd getrakteerd in de Euroborg,

LEES OOK: Pijnlijk fluitconcert in Groningen voor Oranje-invaller

'Die twee kunnen elkaar de tent uitvechten'

"De Vrij speelde vandaag naast Van Dijk, dat is wel de heerlijke Stille Willie van Oranje", zegt Kraay. "Je hoort hem niet, je ziet hem niet en hij geeft alle ballen aan de goede kleur. Hij maakt het nooit te ingewikkeld, wil niet de beslissende pass geven. Dat is wel een hele fijne speler." Koeman heeft in september dan ook wat te kiezen, voorziet de oud-voetballer: "Van Hecke heeft het geweldig gedaan, zeker tegen Spanje. Die twee kunnen elkaar de tent uitvechten, zonder dat het problemen oplevert. Maar Van Hecke moet je zéker niet afschrijven", aldus de analist.

➡️ Meer nieuws over Oranje

👉 Huijsen reageert extreem knorrig op vraag over Nederland 🔗

👉 Experiment van Koeman lijkt volledig te mislukken bij Oranje 🔗

👉 Algemeen Dagblad is genadeloos: 4,5 voor zwakke schakel Oranje tegen Finland 🔗

👉 Van der Vaart verwacht dat er historie wordt geschreven bij Nederland - Malta 🔗

👉 Reactie Koeman na merkwaardige actie Flekken zegt alles 🔗