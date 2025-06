Go Ahead Eagles-sterkhouder ontbreekt bij oefenwedstrijd en staat voor fraaie transfer

gaat Go Ahead Eagles verlaten voor Anderlecht, dat melden Voetbal International en De Stentor. De 24-jarige middenvelder ontbreekt zondagmiddag al bij de oefenwedstrijd van de Deventenaren tegen het Duitse Sportfreunde Lotte, omdat hij bezig is de transfer te beklinken.

Llansana maakte in de zomer van 2022 de overstap van Jong Ajax naar Go Ahead Eagles. Na een weifelend begin in Deventer, waar hij het voornamelijk moest doen als invaller, heeft hij zich afgelopen seizoen onder scheidend trainer Paul Simonis ontpopt tot een absolute sterkhouder van Go Ahead Eagles. De 24-jarige controleur had een belangrijk aandeel in het historische seizoen van de Deventenaren, waarin een knappe zevende plaats in de Eredivisie werd bereikt en beslag werd gelegd op de TOTO KNVB Beker.

De goede prestaties van Llansana zijn ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. Eerder al werd de defensieve middenvelder in verband gebracht met Union Sint-Gillis, dat afgelopen seizoen kampioen werd van België en daarmee de Champions League ingaat. De Belgisch kampioen wordt echter niet de nieuwe werkgever van het voormalig jeugdproduct van Ajax. Llansana is namelijk op weg naar Anderlecht.

De 24-jarige rechtspoot kan volgens VI weg voor 'een vastgesteld bedrag', door een clausule in zijn contract. Het zou gaan om een bedrag van naar verluidt één miljoen euro, wat onder zijn marktwaarde ligt. De Estimated Transfer Value van Llansana is namelijk 2,6 miljoen euro. In Deventer heeft de controleur nog een contract tot medio 2026.

