‘Vier Eredivisieclubs strijden om gedegradeerde spits’

degradeerde afgelopen seizoen met RKC Waalwijk uit de Eredivisie, maar het lijkt er steeds meer op dat de smaakmaker een langer verblijf op het hoogste niveau kan verkiezen. Liefst vier Eredivisie-clubs hebben geïnformeerd naar de spits, meldt Joost Blaauwhof van Voetbal International.

Margaret was een van de lichtpuntjes van RKC, dat als nummer zeventien degradeerde naar de Keuken Kampioen Divisie. De spits was goed voor acht goals en zeven assists in de competitie en de KNVB-Beker.

Ook op de CONCACAF Gold Cup met Suriname, het land waarvoor hij dit jaar zijn debuut maakte, weet Margaret te overtuigen. Hoewel de ploeg van bondscoach Stanley Menzo al na twee wedstrijden uitgeschakeld is, wist de zesvoudig international een doelpunt en een assist te geven in de wedstrijd tegen Costa Rica. Tegen Mexico speelde hij de volle negentig minuten.

Reden genoeg voor FC Groningen, sc Heerenveen, Go Ahead Eagles en NAC Breda om te informeren bij RKC. De vraagprijs, aldus Blaauwhof, bedraagt zo’n 800 duizend euro. De eerste twee clubs ‘zijn bereid snel zaken te doen’, volgens de journalist. Voor Go Ahead Eagles en NAC Breda zou de vraagprijs te hoog liggen.

