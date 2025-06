Go Ahead Eagles presenteert vliegensvlug opvolger van Paul Simonis

Go Ahead Eagles heeft Melvin Boel gepresenteerd als opvolger van de naar VfL Wolfsburg vertrokken Paul Simonis. De 38-jarige oefenmeester komt over van Keuken Kampioen Divisionist FC Dordrecht en heeft in Deventer een contract getekend voor drie seizoenen.

Simonis werd afgelopen zomer als 'grote onbekende' aangesteld bij de Eagles, waar hij René Hake opvolgde nadat die had gekozen voor het assistentschap van Erik ten Hag bij Manchester United. Onder leiding van Simonis speelde de club een uitstekend seizoen, waarin Go Ahead in de Eredivisie knap als zevende eindigde en bovendien de KNVB Beker werd gewonnen. De club speelt daarom komend seizoen in de competitiefase van de Europa League, maar Simonis maakt dat niet mee. De trainer werd donderdagochtend door VfL Wolfsburg gepresenteerd als nieuwe trainer.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Witte rook: Go Ahead Eagles neemt na slechts één jaar afscheid van Simonis

Go Ahead Eagles, dat eerder deze zomer het contract van Simonis nog openbrak tot medio 2027, hield al rekening met een vertrek van de succescoach en had een schaduwlijstje klaarliggen. Daarop prijkten de namen van Boel en Ajax-assistent Dave Vos. Het werd echter woensdag al duidelijk dat Boel de voornaamste kandidaat was voor de Deventenaren.

LEES OOK: Simonis onthult: 'echte paniek' op Go Ahead-bank in bekerfinale

De Deventenaren hebben er duidelijk geen gras over laten groeien, want slechts een uur nadat bekend werd dat Simonis Go Ahead Eagles verruilt voor VfL Wolfsburg werd zijn opvolger gepresenteerd in de persoon van Boel. Afgelopen seizoen was de 38-jarige trainer werkzaam bij FC Dordrecht, waarmee hij op een knappe vijfde plaats in de Keuken Kampioen Divisie eindigde en meedong om promotie naar de Eredivisie. In de play-offs werden De Schapenkoppen echter in een spannend tweeluik met Willem II uitgeschakeld na strafschoppen. Voor Boel is de promotie naar de Eredivisie er nu alsnog.

"Toen Go Ahead Eagles begin deze week op de lijn kwam over een eventueel hoofdtrainerschap hoefde ik daar niet lang over na te denken", aldus Boel op de website van de Deventenaren. "Ik ken Go Ahead Eagles als een warme club. De gesprekken met de leiding geven me erg veel vertrouwen. In deze gesprekken met Jan Willem (van Dop, algemeen directeur, red.), Paul (Bosvelt, afzwaaiend technisch manager, red.) en Marc (van Hintum, toekomstig technisch manager, red.) werd ook duidelijk dat de club momenteel nog niet op het eindpunt zit. Er zijn nog voldoende ontwikkelpunten."

𝐖𝐞𝐥𝐤𝐨𝐦, 𝐌𝐞𝐥𝐯𝐢𝐧! 👋



Melvin Boel is de nieuwe hoofdtrainer van Go Ahead Eagles. De 38-jarige Boel tekent voor drie jaar in De Adelaarshorst. pic.twitter.com/NNrvPpNLzS — Go Ahead Eagles 🦅 (@GAEagles) June 12, 2025

➡️ Meer Eredivisie nieuws

👉 Fulham bombardeert veelbesproken PSV'er tot topdoelwit 🔗

👉 ‘Eredivisie-trainer genoemd als nieuwe assistent Slot’ 🔗

👉 ‘Als hij fit is, is hij de beste speler van Feyenoord’ 🔗

👉 Opvallend transfergerucht over Ihattaren met klem tegengesproken 🔗

👉 Kraay looft toptalent: ‘Ik zie hem wel snel aansluiten bij Koeman’ 🔗