Witte rook: Go Ahead Eagles neemt na slechts één jaar afscheid van Simonis

Go Ahead Eagles raakt succestrainer Paul Simonis na slechts één jaar al kwijt. De veertigjarige oefenmeester maakt de overstap naar het Duitse VfL Wolsburg, zo maken beide clubs bekend via de officiële kanalen. In navolging van Simonis vertrekken ook assistent-trainer Tristan Berghuis en video-analist Martin Darneviel naar de club uit de Bundesliga.

Afgelopen week kwam naar buiten dat Simonis een van twee ‘topkandidaten’ was om aan de slag te gaan bij Wolfsburg. De trainer, die de KNVB Beker won met Go Ahead Eagles, bevestigde later tegenover ESPN dat hij inderdaad met de nummer elf van de Bundesliga had gesproken, maar dat hij ook al een ruim niets meer van de club had vernomen. De andere kandidaat die Wolfsburg overwoog aan te trekken, was Jacob Neestrup van Kopenhagen.

In gesprek met de clubkanalen van de bekerwinnaar geeft Simonis tekst en uitleg. "Aan de ene kan ben ik blij dat ik bij zo’n grote club ga werken die in een grote Europese competitie speelt. Het is voor mij een unieke kans. Die wilde ik aangrijpen. Aan de andere kant laat je een club achter die echt in je hart zit", verklaart Simonis zijn overstap naar VfL Wolfsburg op de clubkanalen van bekerwinnaar Go Ahead Eagles.

Ik ben enorm dankbaar dat ik altijd de steun heb gevoeld van de supporters, ook in mindere fases", vervolgt Simonis. "Dat heeft me soms echt op de been gehouden. Ondanks dat ik onervaren ben, ben ik vanaf minuut 1 gesteund en ben ik positief benaderd. Daar ben ik heel dankbaar voor. Tot slot wil ik de club heel erg bedanken voor het vertrouwen die ze in me hebben gehad en de kansen die me hier zijn gegeven."

Bij Wolfsburg wordt Simonis de opvolger van Ralph Hasenhüttl. De Oostenrijker werd tegen het einde van het seizoen ontslagen wegens tegenvallende resultaten. Voor Simonis gaat Wolfsburg zijn tweede club in evenveel seizoenen als hoofdtrainer worden. Afgelopen zomer begon hij bij Go Ahead Eagles aan zijn eerste klus en deed het daar uitstekend. Onlangs zette hij nog zijn handtekening onder een verbintenis tot medio 2027, maar dat contract lijkt hij dus niet uit te gaan dienen. Naar verluidt maakt VfL Wolfsburg een transfersom van minder dan één miljoen euro over naar Deventer.

Hoofdtrainer Paul Simonis vertrekt per direct bij Go Ahead Eagles. Hij heeft een contract getekend bij het Duitse VfL Wolfsburg.



Go Ahead Eagles wil Paul Simonis bedanken voor zijn inzet en wenst hem veel succes in Wolfsburg. pic.twitter.com/5UNhmoIRy9 — Go Ahead Eagles 🦅 (@GAEagles) June 12, 2025 Paul Simonis wird neuer VfL-Cheftrainer!



Der Niederländer kommt von den Go Ahead Eagles Deventer und hat bei unseren Wölfen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 unterschrieben. Herzlich willkommen in Wolfsburg! 💚#VfLWolfsburg pic.twitter.com/uJgvlRhSO4 — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) June 12, 2025

