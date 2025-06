Champions League-deelnemer meldt zich bij Go Ahead Eagles voor sterkhouder

Go Ahead Eagles moet serieus rekening houden met een vertrek van . Voetbal International weet te melden dat de middenvelder 'concrete interesse' geniet van Union Sint-Gillis, dat afgelopen seizoen kampioen werd van België en daarmee de Champions League ingaat.

Llansana maakte in de zomer van 2022 de overstap van Jong Ajax naar Go Ahead Eagles. Na een weifelend begin in Deventer, waar hij het voornamelijk moest doen als invaller, heeft hij zich afgelopen seizoen onder scheidend trainer Paul Simonis ontpopt tot een absolute sterkhouder van Go Ahead Eagles. De 24-jarige controleur had een belangrijk aandeel in het historische seizoen van de Deventenaren, waarin een knappe zevende plaats in de Eredivisie werd bereikt en beslag werd gelegd op de TOTO KNVB Beker.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Witte rook: Go Ahead Eagles neemt na slechts één jaar afscheid van Simonis

Het goede spel van Llansana is ook in België opgevallen, zo schrijft VI. Het Belgische Union Sint-Gillis, dat afgelopen seizoen kampioen werd van België, heeft namelijk zijn oog laten vallen op de voormalig Ajacied. Volgens het medium kan Llansana een 'langdurig' contract tekenen in België. Voorwaarde is wel dat de clubs er dan uitkomen. Mocht de transfer naar Union doorgang vinden, dan speelt de middenvelder komend seizoen niet in de Europa League maar in de Champions League.

LEES OOK: Go Ahead Eagles presenteert vliegensvlug opvolger van Paul Simonis

Afgelopen seizoen speelde Llansana 33 wedstrijden voor Go Ahead Eagles. Daarin was hij goed voor vier doelpunten. Ook in de bekerfinale tegen AZ, die werd gewonnen na strafschoppen, stond Llansana binnen de lijnen. Hij maakte de 120 minuten vol. Het contract van Llansana in De Adelaarshorst loopt nog tot medio 2026, waardoor Go Ahead Eagles hem wel moet verkopen als ze nog wat aan hem willen verdienen.

