Joël Drommel blundert twee (!) keer gigantisch bij officieuze Sparta-debuut

heeft bij zijn officieuze debuut voor Sparta Rotterdam direct twee tegendoelpunten veroorzaakt. De van PSV geleende keeper was in de oefenwedstrijd tegen De Graafschap verantwoordelijk voor de treffers van en Ibrahim El Kadiri.

Drommel werd eerder deze week gepresenteerd bij de Rotterdammers, die hem één jaar huren van PSV. Tegelijkertijd verlengden de Eindhovenaren het contract van de doelman tot medio 2027. Drommel kwam vier jaar geleden over van FC Twente, maar groeide bij PSV nooit uit tot onbetwiste nummer één. De afgelopen jaren moest de keeper Walter Benítez voor zich dulden in de pikorde.

Artikel gaat verder onder video

Bij Sparta Rotterdam is de kans op speeltijd ongetwijfeld groter voor Drommel. De doelman maakte vrijdagavond zijn officieuze debuut voor de ploeg van Maurice Steijn, maar ging meteen hopeloos in de fout. Tegen De Graafschap zag Drommel er niet best uit bij de gelijkmaker in de 23ste minuut.

Nadat Sparta op voorsprong was gekomen in de negende minuut dankzij een goal van Pelle Clement, kwamen de Superboeren langszij. Daar had de ploeg van Marinus Dijkhuizen wel de hulp van Drommel voor nodig. De keeper werd flink onder druk gezet na een terugspeelbal en schoot de bal recht tegen Niemeijer aan. Via de middenvelder verdween de bal in het doel.

Sparta leek zich snel te herstellen na de 2-1 van Marvin Young, maar ging alsnog met een 2-3 achterstand de kleedkamer in voor de rust. Vooral bij de derde tegentreffer ging Drommel wederom niet vrijuit. De huurling kon een slappe inzet van El Kadiri in de korte hoek niet keren.

Via deze link streamt Sparta de oefenwedstrijd tegen De Graafschap. In minuut 22 van de wedstrijd is de gelijkmaker van Niemeijer te zien en in minuut 44 de treffer van El Kadiri.

