El Azzouzi neemt maand na grote teleurstelling alsnog afscheid van PEC Zwolle

vertrekt een maand na het afketsen van zijn droomtransfer alsnog bij PEC Zwolle. De 24-jarige middenvelder is verkocht aan Fortuna Düsseldorf, dat afgelopen seizoen op de zesde plaats eindigde in de 2. Bundesliga.

El Azzouzi leek na zijn tweede seizoen in Zwolse dienst hard op weg naar Austria Wien. De Oostenrijkse topclub greep op de slotdag van de competitie echter naast een Champions League-ticket, waardoor de transfer van El Azzouzi - die PEC anderhalf tot twee miljoen euro had opgeleverd - op het laatste moment niet meer doorging. Inmiddels heeft de verdedigende middenvelder alsnog zijn transfer te pakken, zo meldt PEC via de officiële kanalen. El Azzouzi vertrekt naar Fortuna Düsseldorf, dat zijn nog één jaar doorlopende contract (met een optie voor een extra seizoen) voor een onbekend bedrag afkoopt.

'Hij bleef positief nadat zijn transfer afketste'

"Anouar heeft zich bij ons ijzersterk ontwikkeld", zegt technisch directeur Gerry Hamstra van PEC in een eerste reactie op de clubsite. "Hij ging altijd voorop in de strijd en verzaakte nooit. Nadat zijn transfer naar Oostenrijk vorige maand afketste, bleef hij positief en heeft hij nu alsnog een mooie club gevonden, waarmee wij een deal hebben kunnen maken die voor zowel Anouar als PEC goed is", aldus Hamstra.

El Azzouzi dankt PEC: 'Twee seizoenen alles gegeven voor de club'

El Azzouzi is blij dat hij alsnog zijn transfer te pakken heeft en toont zich dankbaar richting PEC: "In Zwolle heb ik twee fantastische jaren gehad", zegt de middenvelder. "Ik heb me hier in de basis geknokt en twee seizoenen alles gegeven voor de club. Zij hebben mij de kans gegeven om in de Eredivisie te gaan spelen en nu maak ik deze mooie transfer, waar de club een mooie transfersom aan overhoudt. Ik ben blij dat ik na de laatste wedstrijd tegen FC Groningen al afscheid heb mogen nemen, maar wil bij deze nogmaals iedereen en met name de fantastische supporters bedanken voor alles. Jullie zitten in mijn hart en ik kom zeker nog eens naar Zwolle om een wedstrijd te kijken. Het ga jullie goed", aldus El Azzouzi.

Een échte 🐺💙



Bedankt voor twee fantastische jaren in Zwolle, Anouar. Veel succes @F95.#peczwolle — PEC Zwolle (@PECZwolle) June 26, 2025

