Hard gelag voor PEC: gelijkmaker in minuut 92 zet streep door miljoenentransfer

leek een uitstekend seizoen bij PEC Zwolle te gaan bekronen met een transfer naar Austria Wien, maar de Oostenrijkers hebben na een dramatisch verlopen laatste speelronde de stekkers uit de onderhandelingen getrokken. Dat meldt De Telegraaf dinsdagmiddag althans. PEC Zwolle zou naar verluidt een transfersom van anderhalf miljoen euro overgemaakt krijgen, dat door bonussen nog had kunnen oplopen tot twee miljoen euro. Maar doordat Austria Wien zich tóch niet wist te plaatsen voor de voorronde van de Champions League, gaat de transfer niet door.

PEC Zwolle vertolkte in het afgelopen seizoen een vrij anonieme rol in de Eredivisie, al had het met een spectaculaire overwinning op PSV in januari wel een aandeel in de opvallende ineenstorting van de Eindhovenaren in de eerste weken van het nieuwe kalenderjaar. Waar PEC verder niet tot nauwelijks een serieuze rol van betekenis kon spelen, beleefde El Azzouzi persoonlijk juist een sterk seizoen. De middenvelder staat sinds de zomer van 2023 onder contract bij PEC. Na een moeizaam eerste jaar in Zwolle speelde hij zich in de voorbije jaargang definitief in de basis. Hij ontbrak alleen in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles op 11 mei - vanwege een schorsing.

‘Transfer naar Austria Wien op laatste moment afgeblazen’

El Azzouzi heeft er geen geheim van gemaakt dat hij zijn goede seizoen wil bekronen met een transfer naar het buitenland. Austria Wien had de beste papieren om hem deze zomer over te nemen. Volgens De Telegraaf hadden PEC Zwolle en Austria Wien overeenstemming bereikt over een transfersom van anderhalf miljoen euro, dat door bonussen dus nog had kunnen oplopen tot een mooie twee miljoen euro. Maar van een verhuizing naar Oostenrijk komt het dus niet. “De overgang van El Azzouzi was helemaal in kannen en kruiken, alleen de handtekeningen moesten nog gezet worden en een controlerend orgaan moest de laatste klap op de hamer geven, maar is nu alsnog afgeblazen na een teleurstellende laatste ronde van de kampioens play-offs, melden bronnen in het Alpenland”, zo klinkt het.

Austria Wien deed op de laatste speeldag nog mee om het kampioenschap. In de thuiswedstrijd tegen BW Linz kwam het in de laatste minuut van de reguliere speeltijd weliswaar op een 2-1 voorsprong, maar incasseerde het twee minuten later tóch nog een tegentreffer, waardoor het van de tweede naar de derde plek zakte. “Waardoor de voorronde plek in de Champions League de Weense Traditionsverein door de neus wordt geboord. Austria is nu veroordeeld tot de voorrondes van de veel minder lucratieve Conference League en vanwege de geringere inkomsten heeft het controlerend orgaan, dat als laatste nog moest instemmen met de transfer, normaal een formaliteit, besloten de deal alsnog af te blazen”, zo schrijft de krant.

‘Nog wel belangstelling uit andere landen’

Een fikse teleurstelling dus voor El Azzouzi én PEC Zwolle. Dit betekent overigens niet dat het deze zomer helemaal niet meer van een transfer gaat komen. Volgens De Telegraaf geniet El Azzouzi nog belangstelling uit andere landen. Hij heeft in de Overijsselse hoofdstad nog een contract tot de zomer van 2026. De 23-jarige controleur uit Veenendaal speelde tot op heden 56 wedstrijden voor PEC Zwolle, waarin hij één keer scoorde en eenmaal een assist gaf. Voor zijn overstap naar PEC droeg hij het shirt voor FC Dordrecht (66 duels, vijf goals en vier assists).

Schlusspfiff. 🤯



Was bleibt: Wir beenden eine geile Saison auf dem 3. Tabellenplatz. Veilchen, wir sind stolz auf euch! 💜#faklive pic.twitter.com/4ZxrOWJhZh — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) May 24, 2025

