Pech voor Ajax: overbodige middenvelder maandenlang aan de kant

stond op de nominatie om deze zomer te vertrekken bij Ajax, maar van een transfer zal het voorlopig niet komen. De middenvelder is dinsdag succesvol geopereerd aan een beknelde zenuw in zijn rug en staat daardoor mogelijk drie tot zes maanden aan de kant, zo meldt clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf. Volgens Verweij kampte Van den Boomen al geruime tijd met klachten.

Het huwelijk tussen Ajax en Van den Boomen is vooralsnog niet wat beide partijen ervan hadden verwacht. Toenmalig technisch directeur Sven Mislintat verbaasde na het seizoen 2022/23 vriend en vijand met de komst van de middenvelder, die na een geslaagde periode bij het Franse Toulouse transfervrij de overstap maakte naar Amsterdam. Tijdens zijn eerste seizoen kwam Van den Boomen, mede door blessureleed, niet verder dan 1.327 minuten verdeeld over 29 wedstrijden, waarin hij drie keer scoorde en één assist gaf.

Van den Boomen kwam er in het voorbije seizoen al helemaal niet aan te pas. De oud-speler van onder meer FC Eindhoven en sc Heerenveen speelde nog minder minuten dan in het jaar ervoor. Van den Boomen kwam uiteindelijk tot 26 wedstrijden in alle competities, goed voor twee doelpunten en een assist. De 29-jarige middenvelder uit Veldhoven moest aanvoerder Jordan Henderson voor zich dulden. In de tweede seizoenshelft kampte hij al met rugklachten, waardoor hij op 30 maart voor het laatst bij de wedstrijdselectie zat.

'Van den Boomen betaalt tol voor plichtsbesef'

Volgens Verweij betaalt Van den Boomen met ‘het gedurende het seizoen verergerde blessureleed de tol voor zijn plichtsbesef’. “De transfervrij van Toulouse overgekomen speler had al eerder last van de beknelde zenuw, maar in februari werd vanwege de blessure van Henderson een beroep op hem gedaan eerder dan medisch het plan was om terug te keren. In het belang van Ajax koos hij voor een eerdere terugkeer en heeft hij doorgespeeld met klachten. Met vervelende gevolgen, want de blessure keerde hevig terug”, zo klinkt het.

Van den Boomen heeft in overleg met Ajax besloten om zich vandaag (dinsdag) te laten opereren. De operatie is succesvol verlopen, maar de middenvelder wacht nu dus wel een lang herstelproces. Door een vertrek deze zomer kan in ieder geval een streep. Hij heeft bij Ajax nog een contract tot de zomer van 2027.

