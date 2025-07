Kieft sneert naar Nederlandse toptrainer: ‘Iedereen heeft hem hoog zitten, maar hij irriteert mij’

Wim Kieft ergert zich vaak aan Peter Bosz. Met name de manier waarop de hoofdtrainer van PSV zich profileert in interviews, irriteert de oud-topspits en analist.

Kieft besteedt deze week een groot deel van zijn column in De Telegraaf aan Bosz. “Iedereen zal Bosz als trainer-coach hoog hebben zitten, maar hij irriteert ook regelmatig”, valt de oud-aanvaller van onder meer Ajax en het Nederlands elftal met de deur in huis. “Als hij zo verongelijkt doet, zich tegendraads opstelt en af en toe om niets kribbig uit de hoek komt.”

“Het irriteert omdat het zo’n houdinkje uitstraalt, niet natuurlijk overkomt”, vervolgt Kieft. “Ook deze week weer in interviews. Dat hij het belachelijk vond dat er stemmen klonken om zijn ontslag bij PSV na een slechte serie na de winterstop. Want hij is toch opnieuw kampioen geworden.” Kieft refereert mogelijk aan het interview dat Bosz donderdag gaf aan de NOS.

Volgens Kieft ‘beseft Bosz heus wel dat succesvolle trainers kunnen worden ontslagen als ze niet langer presteren en hun topspelers het week in week uit laten afweten’. “Dat PSV de landstitel nog wist te pakken, lag meer aan die verschrikkelijke inzinking van Ajax dan aan Bosz en PSV.” PSV werd vorig seizoen op de slotdag van het seizoen kampioen, nadat Ajax met nog vijf speelrondes voor de boeg liefst negen punten meer had.

Kieft ziet voor komend seizoen een belangrijke taak weggelegd voor Bosz: het doorselecteren van zijn spelersgroep bij PSV. “Dat laatste is moeilijk als je succes hebt geboekt met een spelersgroep. In alle euforie sluipt er snel een gevoel van gemakzucht in. Maar voor zowel het niveau van trainen als het wel of niet doorselecteren is Bosz medeverantwoordelijk bij PSV. Daarvoor moet hij de hand in eigen boezem steken”, aldus Kieft.

