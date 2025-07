PSV heeft om twee redenen ‘goede papieren’ voor komst Wanner

PSV aast op de komst van (19) van Bayern München, maar krijgt daarbij de nodige concurrentie. Toch ziet het Eindhovens Dagblad twee redenen waardoor de landskampioen ‘goede papieren’ heeft om de talentvolle middenvelder in te lijven.

PSV nam deze zomer na twee seizoenen afscheid van Malik Tillman, die naar Bayer Leverkusen vertrok. Daardoor zijn de Eindhovenaren nu op zoek naar een aanvallend ingestelde middenvelder. Eerder was daar Sven Mijnans van AZ voor in beeld, maar de Alkmaarders verlangden een te hoge transfersom. Woensdag werd duidelijk dat PSV de pijlen heeft gericht op Wanner, die ook vorig jaar in beeld was bij de kampioen.

Om de komst van Wanner te realiseren, zal PSV wel met de nodige concurrenten moeten afrekenen. Volgens het ED zijn er momenteel zo’n vijf tot tien andere clubs die momenteel allemaal voor de jongeling willen gaan. Een aantal hiervan speelt in de Bundesliga, maar ook PSV heeft ‘goede papieren’ om Wanner in te lijven. Dit komt doordat de Eindhovenaren deelnemen aan de Champions League, maar ook doordat PSV al langer interesse heeft in Wanner. De Duitser weet dat de technische leiding in het Philips Stadion enorm veel vertrouwen in hem heeft.

Mocht PSV erin slagen de strijd om Wanner te winnen, zal het nog wel even moeten wachten voordat Bayern München hem laat gaan. De krant weet namelijk dat de Duitse kampioen pas over een week of twee, drie afscheid wil nemen van de jongeling. Door de transferwaarde van Wanner is het aannemelijk dat PSV niet het volledige eigendom van het talent zal kopen en akkoord gaat met restricties bij de transfer. Het is nog niet duidelijk om wat voor restricties dat zou gaan.

