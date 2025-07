PSV richt vizier op ‘oude bekende’ als opvolger van Tillman

PSV ziet in de negentienjarige een geschikte kandidaat om het middenveld te versterken na het vertrek van , zo weet het Eindhovens Dagblad. De jonge middenvelder was in het verleden ook al in beeld in Eindhoven, maar een transfer kwam er toen niet van.

PSV nam deze zomer na twee seizoenen afscheid van Tillman, waardoor er een plek vrijkwam op het middenveld voor een aanvallend ingestelde speler. Daarvoor heeft de landskampioen meerdere opties onderzocht, waarvan Sven Mijnans van AZ het meest nadrukkelijk in beeld was. De Alkmaarders verlangen echter een bedrag van veertien miljoen euro voor de 25-jarige, die daarom te duur werd bevonden door PSV.

Artikel gaat verder onder video

Earnest Stewart heeft zich daarom op andere opties gericht, waarvan Wanner er eentje is. De jongeling van Bayern München was ook vorige zomer in beeld in het Philips Stadion, maar een transfer naar Nederland kwam er niet van. In plaats daarvan ging hij op huurbasis naar Heidenheim, waarmee hij ternauwernood degradatie ontliep. Op persoonlijk vlak werkte Wanner wel een prima seizoen af, met zes goals en vier assists in 41 officiële duels.

Bij Bayern München heeft Wanner nu nog een contract tot medio 2027. Het ED stelt dat PSV de Duitser vanwege zijn transferwaarde – hij vertegenwoordigt een Estimated Transfer Value van 20,1 miljoen euro – vermoedelijk niet zonder beperkingen kan kopen. Mocht Wanner naar Eindhoven komen, zal het waarschijnlijk om een huurdeal gaan of een koop met verplichtingen richting de Duitse recordkampioen, zoals eerder ook bij Tillman het geval was.

➡️ Meer PSV nieuws

👉 Maurice Steijn komt met opvallende reactie op blunders Joël Drommel 🔗

👉 Kieft sneert naar Bosz: ‘Iedereen heeft hem hoog zitten, maar hij irriteert mij’ 🔗

👉 Dit zijn de duurste PSV’ers na de transfers van Tillman, Bakayoko en Lang 🔗