Peter Bosz maakt nieuwe aanvoerder PSV bekend na vertrek Luuk de Jong

is de nieuwe aanvoerder van PSV. Dat maakt de Eindhovense club zaterdagmiddag bekend, voorafgaand aan de vriendschappelijke wedstrijd in eigen huis tegen Athletic Club.

Schouten neemt de aanvoerdersband over van Luuk de Jong, die PSV vanaf 2022 het veld opleidde als captain. De Jong liep deze zomer uit zijn contract bij PSV en heeft vooralsnog geen aanstalten gemaakt om zich opnieuw te verbinden aan de club. Hoofdtrainer Peter Bosz heeft besloten om door te schakelen en Schouten te benoemen als zijn nieuwe aanvoerder.

“Ik ga de band met trots dragen en uiteraard alles in het werk stellen om in alle opzichten het juiste voorbeeld te geven, zowel binnen als buiten de lijnen”, is de korte reactie van Schouten op zijn aanvoerderschap, door PSV gedeeld op X.

Artikel gaat verder onder video

PSV speelt zaterdag vanaf 17.30 uur in eigen huis vriendschappelijk tegen Athletic Club. Bosz kiest voor een sterke opstelling, met onder meer basisplaatsen voor zomerwinsten zoals Yarek Gasiorowski, Alassane Pléa en Ruben van Bommel.