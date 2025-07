Fiasco bij PSV: club grijpt nog tíjdens de wedstrijd in

PSV Play is vooralsnog een fiasco. De eigen streamingdienst van de Eindhovense club vertoonde zaterdag meermaals kuren tijdens het oefenduel met Athletic Club, waarna PSV nog tijdens de wedstrijd ingreep.

PSV lanceerde aan het begin van dit seizoen PSV Play, een online platform waarin de club voor € 25,00 per jaar ‘exclusieve content’ aanbiedt. Wie de landskampioen zaterdag aan het werk wil zien tegen Athletic Club en niet in het stadion aanwezig kan zijn, dient in te schakelen op PSV Play.

De streamingdienst vertoont echter kuren. Fans van PSV klagen tijdens de wedstrijd tegen Athletic Club op X massaal over de beeld- en geluidskwaliteit. Ook in de vorige oefenwedstrijden van PSV liet de streaming te wensen over.

PSV lijkt zich de kritiek in elk geval aan te trekken, want in de rust komt de club met een alternatief om de wedstrijd te kijken: “Er was een tijdelijke storing bij PSV Play, die inmiddels is verholpen. Lukt het toch niet om te kijken via PSV Play? Dan kun je de wedstrijd ook volgen via YouTube”, klinkt het.