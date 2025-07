Bosz reageert op mogelijke vervangers Tillman en Bakayoko

Peter Bosz denkt het vertrek van en intern te kunnen opvangen. De 61-jarige oefenmeester geeft te kennen dat hij niet per se vervangers hoeft voor het vertrokken tweetal. Al geeft Bosz toe dat een speler met extra kwaliteiten altijd welkom is.

PSV zag deze zomer Tillman en Bakayoko vertrekken naar respectievelijk Bayer Leverkusen en RB Leipzig. Voor beide spelers hebben de Eindhovenaren nog geen vervanger aangetrokken, zoals ze dit wel deden in de persoon van Ruben van Bommel als vervanger van Noa Lang. Of PSV nog de markt op gaat een vervanger van de twee smaakmakers

Artikel gaat verder onder video

"Het is afhankelijk van de markt", is Bosz eerlijk tegenover Voetbal International. "Als je echt kwaliteit kunt halen, moet je dat doen. Als je dat niet kan krijgen, hebben we in onze selectie genoeg spelers die dat kunnen opvangen. Als je kijkt naar hoe de jeugd zich afgelopen seizoen heeft aangediend, dan heb ik er alle vertrouwen in dat we dat met die jongens goed kunnen oplossen. Maar als je kwaliteit kan halen, zullen we dat niet nalaten."

Zoals gezegd haalde PSV met Van Bommel al één buitenspeler. De van AZ overgekomen rechtspoot maakte een goede indruk tegen Athletic Club, al viel hij wel geblesseerd uit. "Ik heb het heel even bij hem nagevraagd. Hij vertelde me dat het er ineens in schoot. Er was niemand in de buurt en hij wilde met zijn lichaam wegdraaien. Toen schoot het in zijn rug", aldus Bosz over de blessure van Van Bommel, waarvan de komende dagen moet blijken hoe ernstig het is. Van Bommel maakte in ieder geval een goede indruk. "We zijn heel blij met hem. Iedereen heeft vandaag wel kunnen zien dat het een jongen met heel veel kwaliteit en potentie is", besluit de oefenmeester.