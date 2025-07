Schouten maakt één grote fout in eerste interview als captain

is sinds zaterdag de nieuwe eerste aanvoerder van PSV en stond daarom ook voor de camera’s na de oefenwedstrijd tegen Athletic Club. De 28-jarige middenvelder maakte één fout en moest gecorrigeerd worden door verslaggever Maddy Janssen.

Schouten krijgt allereerst de vraag hoe de nieuwe rol als aanvoerder hem bevalt. “Het is natuurlijk fantastisch, een enorme eer”, zegt Schouten bij clubkanaal PSV Play. “Tijdens het trainingskamp had ik er nog geen idee bij, want we deden iedere wedstrijd iemand anders. Donderdag heb ik het gehoord van de trainer.”

Schouten denkt de juiste man te zijn om de band om de arm te dragen. “Ik denk dat ik me hierdoor nog een stapje verder ontwikkel in mijn persoonlijkheid. Ik heb van mezelf een rustige persoonlijkheid en dat is best belangrijk voor een aanvoerder. Ik heb ook tegen de trainer gezegd: het is niet dat ik ineens een andere Jerdy ben. Hij zei: ‘Dat wil ik ook helemaal niet, want ik kies jou om wie je bent.’ Dus dat is prima zo.”

'Luuk de Jong was bijzonder'

De dertienvoudig Oranje-international is de opvolger van Luuk de Jong. “Luuk is natuurlijk wel een bijzondere aanvoerder geweest voor PSV, maar ik wil ook geen Luuk 2.0 zijn. Ik ben gewoon mezelf en zal het zelf invullen.”

Vervolgens weidt Schouten uit over de wedstrijd tegen Athletic. “Ik denk dat we een heel goede wedstrijd hebben gespeeld. Het is natuurlijk de voorbereiding, maar wel de laatste wedstrijd, dus eigenlijk moeten we er wel echt klaar voor zijn.” Interviewer Maddy Janssen weet echter dat er nog een oefenduel wacht met FC Eindhoven en corrigeert hem: “Woensdag ook nog, hè.”

Schouten antwoordt: “Woensdag ook nog, maar… Oké, een-na-laatste dan. Maar ik denk dat we bij vlagen laten zien dat we dit jaar echt weer een heel goed team hebben. We staan er fysiek ook heel goed op. Dat je soms in de problemen komt tegen een club als deze, dat is niet gek. Maar ik denk dat wij vandaag de bovenliggende partij waren en dat is gewoon knap.”

Schouten ziet één nadeel aan het aanvoerderschap: dat hij na iedere wedstrijd een interview moet geven. “Dat zei ik al tegen Nick Olij: dat is niet mijn ding”, lacht hij. Voor PSV begint het seizoen volgende week zondag offiiceel met een wedstrijd tegen Go Ahead Eagles om de Johan Cruijff Schaal.