Peter Bosz ontvangt opsteker in aanloop naar duel om Johan Cruijff Schaal

De blessure de heeft opgelopen in de oefenwedstrijd van PSV tegen Athletic Club lijkt niet al te ernstig. Dat schrijft het Eindhovens Dagblad. De buitenspeler voelde zich daags na de wedstijd alweer een stuk beter en houdt naar alle waarschijnlijkheid enkele dagen rust. Vermoedelijk kan de van AZ overgekomen aanvaller eind deze week de training weer hervatten.

Van Bommel maakte afgelopen weekend voor het eerst in het shirt van PSV speelminuten in het Philips Stadion. Daarin maakte de twintigjarige buitenspeler een prima indruk, al moest hij aan het begin van de tweede helft het verlaten verlaten vanwege een blessure. Bij een sprint leek de pijn in de rug te schieten bij Van Bommel, die zich moest laten vervangen door Driouech.

Artikel gaat verder onder video

Het was voor PSV en trainer Peter Bosz een grote smet op de 2-1 overwinning op Athletic Club. Toch lijkt de blessure tegen te vallen. Naar alle waarschijnlijkheid staat Van Bommel eind deze week weer op het trainingsveld van de Eindhovenaren.

De kans is dus aanwezig dat Van Bommel zondagavond gewoon mee kan doen in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. PSV neemt het dan in het eigen Philips Stadion op tegen bekerwinnaar Go Ahead Eagles. Overigens plaatst het Eindhovens Dagblad wel de kanttekening dat er geen garantie is dat Van Bommel meedoet. Het is echter niet de verwachting dat de linksbuiten lang uit de roulatie is.