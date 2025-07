Waterreus noemt ideale club voor De Jong

moet na zijn vertrek bij PSV terugkeren bij de club waar het voor hem allemaal begon: De Graafschap. Althans, dat schrijft Ronald Waterreus in De Limburger. De voormalig doelman denkt dat De Jong het meest kan genieten van de slotfase van zijn loopbaan als hij zijn jeugdliefde kan helpen promoveren.

De Jong liep deze zomer uit zijn contract bij PSV en heeft nog altijd geen beslissing genomen over zijn toekomst. De Eindhovenaren zouden er nog altijd voor open staan hem langer aan de club te binden, terwijl de spits nog altijd zijn opties openhoudt. Dat De Jong nog nergens heeft getekend, noemt Waterreus ‘verbazingwekkend’.

Waterreus ziet dat De Jong nu voor een dilemma staat. “Hoe ga ik nog plezier beleven in de laatste jaren van mijn carrière?”, schetst de oud-doelman. “Plezier. Ik tik het woordje niet toevallig op. Want die term zou in mijn ogen centraal moeten staan in zijn beslissing. Domweg omdat het leven nooit meer zo mooi en relatief zorgeloos wordt als als actief voetballer.” Waterreus ziet de 34-jarige aan verschillende bestemmingen worden gelinkt, waaronder de MLS, Mexico en het Midden-Oosten. Dat laatste zou de oud-PSV’er hoe dan ook vermijden, stelt hij.

“Een voetballer als jij verdient een waardig podium, passend bij het plezier dat je ons altijd hebt geboden”, richt Waterreus zich direct tot De Jong. “Dat podium bepaal je zelf, uiteraard. Spelen met of tegen Lionel Messi in de Verenigde Staten, pinchhitter zijn in Eindhoven; het is allemaal prima.” Toch ziet de ex-prof een ‘nóg mooiere’ stap. “Keer terug bij De Graafschap, de club waar het voor jou allemaal begon. Echt, ik zie het helemaal voor me, Luuk de Jong die al die Superboeren en -boerinnen aan een promotiefeest helpt. Over genieten gesproken.”