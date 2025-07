Angst bij PSV: 'Niemand in Eindhoven wil het hardop zeggen, maar...'

Door de naderende komst van naar PSV, lijkt het er sterk op definitief vertrekt uit Eindhoven. Het Eindhovens Dagblad en De Telegraaf weten dat de komst van de nieuwe spits niet automatisch betekent dat De Jong vertrekt, maar dat de kans steeds groter wordt.

Maandagavond werd bekend dat Pléa de nieuwe (reserve)spits van PSV gaat worden. De Fransman nam volgens het Duitse Sky al afscheid van zijn ploeggenoten bij Borussia Mönchengladbach en zal zich spoedig medisch laten keuren in Eindhoven. “Pléa kan als tweede spits in de selectie aansluiten en daarmee heeft PSV niet meer gewacht op De Jong, die zijn keuze nog steeds moet maken”, concludeert Rik Elfrink van het ED.

Artikel gaat verder onder video

De Jong, die nog steeds geen keuze heeft gemaakt over zijn toekomst, traint individueel in Eindhoven, maar staat niet meer onder contract bij de regerend landskampioen van Nederland. De routinier ‘blijft welkom om aan te sluiten bij PSV, maar de kans lijkt kleiner te worden dat hij bijtekent’, schrijft Elfrink.

De betrouwbare journalist is daarom duidelijk na het nieuws over de aanstaande transfer van Pléa: “Niemand in Eindhoven wil nog hardop zeggen dat dit betekent dat Luuk de Jong niet meer terugkeert, maar die kans lijkt opnieuw kleiner te zijn geworden.” Elfrink meldt tevens dat Pléa voor een bedrag tussen de drie en vier miljoen euro naar Eindhoven komt.

➡️ Meer PSV nieuws

👉 Ultimatum PSV voor De Jong bekend 🔗

👉 Maaskant linkt transfer Gasiorowski naar PSV aan Huijsen 🔗

👉 Kassa rinkelt bij Ajax door transfer van Noa Lang 🔗